Медики розповіли, як часто постковідний синдром виникає у дітей
Існує думка, що діти легко переносять коронавірус і у них немає ніяких наслідків. Вчені провели дослідження і з'ясували, що це не так. У маленьких пацієнтів можуть бути ускладнення і постковідний синдром зустрічається приблизно у 6% хворих.
Про це повідомляє Medscape.
Експерти проаналізували 41 дослідження з усього світу, в яких вивчалися тривалі симптоми COVID-19 у дітей. Увага вчених була зосереджена в першу чергу на респіраторних, неврологічних і психо-поведінкових симптомах у дітей через 14, 30 і 90 днів після зараження.
Постковідний синдром у дітей
В середньому він зустрічається у 6% дітей, які перехворіли COVID-19.
Діти, у яких був важкий перебіг хвороби і їм знадобилася невідкладна допомога більш уразливі в порівнянні з тими, хто переніс інфекцію легко - 9,8% проти 4,6%.
Якщо у дитини при госпіталізації було більше ніж сім симптомів COVID-19, то ймовірність розвитку довгострокових наслідків в 4 рази вище в порівнянні тими, у кого симптомів було менше.
Постковідному синдрому найбільш схильні діти до 1 року.
Симптоми постковідного синдрому у дітей
- підвищена температура,
- хронічна втома,
- головний біль,
- судоми,
- тривала втрата смаку і запаху,
- у деяких була депресія і тривожність.
Нагадаємо, індійський штам коронавируса викликає у дітей небезпечний синдром.
Ми також писали про те, як підготуватися до вакцинації і яких побічних ефектів можна очікувати.