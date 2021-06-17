Как подготовиться к вакцинации и каких побочных эффектов можно ожидать
В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Уже работает более 60 пунктов массовой вакцинации населения в разных городах Украины. Большинство таких центров работает на выходных.
Как правильно подготовиться к вакцинации и что нужно знать о побочных эффектах разных вакцин – читайте в нашем материале ниже.
Как проводят вакцинацию от коронавируса в Украине
Вакцинацию проводят мобильные бригады по иммунизации – они работают в центрах, а также осуществляют выезды в те места, где нет доступа к медицинским учреждениям. Для получения вакцины в центрах нужна предварительная запись с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Чтобы получить полноценный иммунитет от COVID-19, необходимо сделать две дозы одной вакциной с промежутком не менее 20 дней между ведениями.
Как подготовиться к вакцинации
- Если вы болеете или недавно переболели COVID-19 и не получали прививку, то рекомендуется отложить вакцинацию на шесть месяцев.
- Если вы переболели коронавирусом и решили вакцинироваться раньше, то сначала проконсультируйтесь с семейным врачом.
- Если вы заболели COVID-19 после получения первой дозы вакцины, то вторую дозу стоит отложить на шесть месяцев.
- Если вы получали лечение антителами от COVID-19, то рекомендуется отложить вакцинацию на шесть месяцев.
- Если вы беременны, то рекомендуется вакцинироваться после рождения ребенка.
- Если вы узнали о беременности после получения первой дозы, то вторую дозу стоит отложить до рождения ребенка.
- Перед вакцинацией нельзя делать тест на беременность.
- Если вы кормите ребенка грудью, то можно вакцинироваться.
- Если вы получили прививку от других инфекционных болезней, то вакцинироваться от коронавируса можно через 14 дней.
- После получения вакцины от коронавируса, получать прививку от других болезней рекомендуется не ранее, чем через 28 дней после получения второй дозы. Если вакцинация от COVID-19 становится преградой для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, этот период можно сократить до 14 дней.
Важно!
Абсолютными противопоказаниями для вакцинации от коронавируса являются аллергические реакции на полиэтиленгликоль – нельзя использовать мРНК-вакцины.
Если вы склонны к аллергическим реакциям, то перед вакцинацией нужно пройти обследование у аллерголога.
Какие побочные эффекты могут появиться после вакцинации от коронавируса
Врачи объясняют, что вакцинация помогает организму развить иммунитет к вирусу и реакция может означать, что тело начинает строить защиту.
Самыми частыми реакциями бывают:
- боль
- припухлость
Также могут появиться:
- горячка
- озноб
- головная боль
- утомляемость
Эти реакции являются нормальными и проходят через пару дней после вакцинации. Если вы чувствуете дискомфорт, то нужно обратиться к врачу за рекомендациями. Также можно облегчить эти симптомы:
- приложить прохладный компресс на место вакцинации
- сделать легкую разминку руки, в которую сделали прививку
- пить больше жидкости
Вакцина от COVID-19 не может вызвать заболевание, но вы можете получить первую дозу уже в зараженном состоянии, когда симптомы еще не проявились. Общая слабость и повышение температуры – нормальная реакция на вакцинацию и эти симптомы исчезают через несколько дней.
Если после вакцинации появляется высокая температура, постоянный кашель, утрата нюха или вкуса, нужно сделать тест на коронавирус. Сообщайте вашему семейному врачу о всех побочных реакциях после вакцинации.
Напомним, ранее мы писали о том, как вакцинация от коронавируса может повлиять на женское здоровье.