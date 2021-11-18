Медики предупредили об опасности популярного препарата: могут быть кровотечения

Врачи предупреждают об опасности популярного препарата – аспирина. Это лекарство принимают на регулярной основе для снижения риска развития сердечного приступа или инсульта. Также аспирин принимают как болеутоляющее средство и для разжижения крови.

Почему аспирин может быть опасен, рассказали в материале U-news.

Специалисты Целевой группы профилактических служб США заявили, что ежедневный прием аспирина в профилактических целях может быть опасен. Пациентам стоит предварительно проконсультироваться с врачом.

Этот препарат используют как болеутоляющее и разжижающее кровь средство, а также часто используют для уменьшения вероятности образования тромбов.

Аспирин полезен для тех, кто ранее перенес сердечные заболевания, инсульт или закупорку других кровеносных сосудов.

Однако постоянный прием аспирина опасен тем, что увеличивает риск кровотечений. Особенно у людей без сердечных заболеваний или у тех, кто не знает свой семейный анамнез и не осведомлен об индивидуальных факторах риска.

Аспирин в профилактических дозах ежедневно может вызвать кровотечения у людей в возрасте 60 лет и старше. У пациентов от 40 до 50 лет кровотечения наблюдается реже и риск более низкий при приеме в минимальных дозах на регулярной основе.

Кроме того, ученые Гарвардской медицинской школы утверждают, что прием аспирина с антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови) увеличивает риск развития кровотечений.

Аспирин также влияет на желудок и может раздражать слизистую оболочку, вызывая язвы и кровотечения.

Специалисты отмечают, что изменения по рекомендациям не касаются тех, кто принимает аспирин в низких дозах после инсульта или инфаркта по рекомендации врача.

А также тем, у кого диагностировано повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина и сахарный диабет.