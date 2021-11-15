Врач указал на абсолютно неэффективное лекарство: токсичное и стоит дорого

Препарат Мелитор, который назначают при депрессиях и расстройствах сна, не имеет доказанной эффективности.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил медик Евгений Скрыпник.

Препарат Мелитор не работает

Лекарство, основным веществом которого является агомелатин, совершенно не помогает при борьбе с депрессией, бессоницей и не имеет противотревожного эффекта, отмечает врач. К тому же, его цена "кусается".

"Антидепрессант, как мне кажется, почти без антидепрессивного эффекта. Как снотворный препарат, также эффект минимален. Противотревожного эффекта нет(хотя в инструкции и не указано). Стоит дорого. Гепатотоксический", - сообщил доктор.

Скрыпник привел аргументы бесполезности данного препарата.

"Период полувыведения 1-2 часа – каким образом за это время может быть какой-то эффект? В инструкции к препарату написано, что перед назначением нужно определить уровень трансминаз (печеночные пробы) в крови! Потом через 3 недели, через 6 недель, через 12 недель, через 24 недели – повторять! Кто делает?" - спрашивает медик.

В США запрещен, а ВОЗ не рекомендует

В США Мелитор вообще не разрешен для использования, FDA(Управление по продовольствию и медикаментам США) так и не дали разрешения на использование на фармрынке США. ВОЗ также не включили его в списки для лечения депрессий, отметил Скрыпник.

Для чего назначают

В инструкции к препарату сказано, что Агомелатин - атипичный антидепрессант, рекомендуемый при эпизодах большой депрессии взрослым пациентам. Используется также при терапии и профилактике депрессивных эпизодов биполярного расстройства.