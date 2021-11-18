Медики попередили про небезпеку популярного препарату: можуть бути кровотечі

Лікарі попереджають про небезпеку популярного препарату - аспірину. Ці ліки приймають на регулярній основі для зниження ризику розвитку серцевого нападу або інсульту. Також аспірин приймають як болезаспокійливий засіб і для розрідження крові.

Чому аспірин може бути небезпечний, розповіли в матеріалі U-news.

Фахівці цільової групи профілактичних служб США заявили, що щоденний прийом аспірину в профілактичних цілях може бути небезпечний. Пацієнтам варто попередньо проконсультуватися з лікарем.

Цей препарат використовують як болезаспокійливий і розріджує кров засіб, а також часто використовують для зменшення ймовірності утворення тромбів.

Аспірин корисний для тих, хто раніше переніс серцеві захворювання, інсульт або закупорку інших кровоносних судин.

Однак постійний прийом аспірину небезпечний тим, що збільшує ризик кровотеч. Особливо у людей без серцевих захворювань або у тих, хто не знає свій сімейний анамнез і не обізнаний про індивідуальні фактори ризику.

Аспірин в профілактичних дозах щодня може викликати кровотечі у людей у віці 60 років і старше. У пацієнтів від 40 до 50 років кровотечі спостерігається рідше і ризик нижчий при прийомі в мінімальних дозах на регулярній основі.

Крім того, вчені Гарвардської медичної школи стверджують, що прийом аспірину з антикоагулянтами (препаратами для розрідження крові) збільшує ризик розвитку кровотеч.

Аспірин також впливає на шлунок і може дратувати слизову оболонку, викликаючи виразки та кровотечі.

Фахівці відзначають, що зміни за рекомендаціями не стосуються тих, хто приймає аспірин в низьких дозах після інсульту або інфаркту за рекомендацією лікаря.

А також тим, у кого діагностовано підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень холестерину і цукровий діабет.