Ученые назвали витамин, который может защитить от болезни Альцгеймера
Группа ученых по исследованию болезни Альцгеймера совершила потенциальный прорыв. Во время одного из опытов был обнаружен витамин, который значительно замедляет когнитивные разрушения.
Об этом сообщается в издании Express.
Ученые из университета Делавэра, которые входят в команду изучения болезни Альцгеймера и поиском возможных вариантов ее лечения, выяснили, что витамин В12 может значительно замедлять развитие и прогрессирование этого заболевания.
Как объясняют специалисты, в мозгу человека с болезнью Альцгеймера накапливается белок, который называется бета-амилоид.
Этот белок вызывает токсические эффекты в клетках мозга и приводит к снижению энергии фрагментаций митохондрий (так называемой электростанции клетки) и соответственно – к окислительному процессу.
Опыты на крошечных почвенных червях, которых используют для изучения биологии и болезней, показали, что прирост бета-амилоида вызывают у них паралич в течение 36 часов после достижения ими взрослого возраста.
Заметить это было несложно, так как черви сначала замедлялись, а потом оказывались полностью парализованы.
Однако при питании этих червей бактериями с высоким содержанием витамина В12, они оказались защищены от парализующего эффекта.
"Данные могут быть только черными или белыми – черви либо движутся, либо нет. Когда мы дали витамин В12 червям, у которых был дефицит этого витамина, паралич наступил гораздо медленнее. А это значит, что В12 очень важен. Черви с В12 также имели более высокий уровень энергии и более низкий окислительный процесс в своих клетках", - рассказала ведущий исследователь, профессор Джессика Танис.
Она отметила, что это исследование промежуточное, но вселяет надежду на то, что сбалансированный рацион с использованием витаминов сможет снизить скорость развития болезни Альцгеймера.
"Есть определенные факторы, которые вы не можете изменить – вы не можете изменить тот факт, что вы стареете, и вы не можете изменить генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. Но одна вещь, которые вы можете контролировать – это то, что вы едите", - подчеркнула ученая.
Как отмечают исследователи, подобные опыты на червях помогают понять влияние потенциального влечения и могут помочь ускорить разработку лекарств.
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