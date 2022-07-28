Медики объяснили, сколько на самом деле безопасно хранить готовый рис вне холодильника

Употребление остатков риса, сваренного вчера или определенный период времени назад, и хранившегося вне холодильника, может вызвать интоксикацию и привести к тревожным проблемам со здоровьем. К такому выводу пришли исследователи.
Об этом передает Credihealth.
В большинстве случаев способ приготовления риса никак не связан с пищевым отравлением - обычно виноват способ его хранения.
Дело в том, что рис содержит споры восковой бациллы (Bacillus cereus), которые могут выжить даже после приготовления крупы, говорится в исследовании, проведенном Национальной службой здравоохранения (NHS) в Великобритании.
Эти споры ответственны за выделение пищевых токсинов, и могут вызвать интоксикацию.
Когда рис варят и оставляют в приготовленном виде просто на кухне на столе, он может высвобождать вирус через споры. Bacillus cereus вызывает тошноту, а также может привести к диарее.
Полакомиться остатками приготовленного риса, не вызывая пищевого отравления, можно при правильном способе хранения сваренной крупы.
Рис нельзя оставлять надолго при комнатной температуре после приготовления. Как рассказывают медики в своем исследовании, рис следует положить в холодильник в течение часа после того, как он был сварен.
Чем дольше готовый рис остается просто на столе, а не в холодильнике, тем выше риск пищевого отравления - он возрастает в геометрической прогрессии.
Вынутый из холодильника рис можно разогреть только один раз, прежде чем он испортится.
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