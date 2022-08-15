Медики назвали витамин, который уменьшает тревожность и депрессию: должен быть в рационе обязательно

Ученые назвали витамин, который участвует в регуляции нервной системы. При регулярном приеме добавок или продуктов с содержанием этого витамина наблюдается снижение симптомов тревожности и депрессии.

Об том говорится в статье исследователей из Университета Восточной Финляндии в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

По данным ученых, добавки с витамином D в рационе у взрослых могут значительно облегчить симптомы депрессии.

Депрессия и повышенная тревожность очень распространена среди взрослых. В большинстве случаев для лечения симптоматики используют антидепрессанты, но их терапевтическая эффективность в настоящее время недостаточна у многих пациентов.

Прием антидепрессантов часто связан еще и с побочными эффектами, которые снижают возможность убрать симптомы депрессии медикаментозными способами.

Особую сложность составляют депрессии и тревожные расстройства при рецидивах лечения - приходится использовать многократную терапию антидепрессантами для достижения адекватного ответа. Поэтому ученые ищут другие способы уменьшить симптомы депрессии.

Оказалось, что помочь может витамин D. Он участвует в регуляции функций центральной нервной системы. И предварительные исследования показывают, что дефицит витамина D связан с повышенным риском депрессии.

Для своего анализа ученые взяли 41 исследование на тему использования витамина D. Среди участников этих исследований были люди с депрессией, пациенты с другими соматическими заболеваниями.

Результаты метаанализа показали, что прием добавок с витамином D действует намного эффективнее плацебо, который используют для облегчения симптомов депрессии. Средняя суточная доза у пациентов составила от 50 до 100 мкг витамина D.

Стоит отметить, что витамин D играет большую роль в здоровье костей человека. Получить его можно разными путями - под воздействием солнечных лучей или из пищи (жирная рыба, яйца, мясо, грибы, молочные продукты).