Медики назвали три лучших продукта для перекуса людям с простудой и ОРВИ

При простуде организм человека больше всего нуждается в витаминах, минералах и веществам, которые помогут быстрее справиться с болезнью и пойти на поправку. Медики назвали самые полезные перекусы для тех, кто зацепил простуду или заразился гриппом.

Как отмечают специалисты, при простуде у человека увеличивается потребность в энергии и для этого нужно употреблять в пищу легко усваиваемые углеводы. Также нужно включить в рацион продукты с глутатионом, который усиливает активность иммунной системы. Этот антиоксидант содержится в чесноке, луке, телятине, шпинате, брокколи, брюссельской капусте и грецких орехах, пишет издание Diva.

Какие продукты способны подпитать энергией и помогут выздороветь

Овсянка. Иммунная система человека требует адекватного получения цинка – этот микроэлемент способен уничтожать свободные радикалы, которые провоцируют воспаление и поддерживают собственные ферменты организма. Кроме того, витамин С часто работает только в соединении с цинком.

Шоколад. Употребление шоколада отлично помогает при сухом кашле и как утверждают ученые, активный ингредиент какао-бобов теобромин снимает кашлевой рефлекс более эффективно, чем сироп от кашля. Кроме того, жевание шоколада образовывает своего рода защитную пленку на чувствительной слизистой оболочке горла. Но имейте в виду – чем темнее шоколад, тем лучше.

Апельсины. При простуде необходимо большое количество витамина С для укрепления клеточной защиты. Вкусные цитрусовые, апельсины или мандарины – ваши лучшие друзья при ОРВИ. Однако будьте осторожны при болях в горле – апельсиновый сок может вызвать раздражение слизистой.

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