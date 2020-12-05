Медики назвали три кращі продукти для перекусу людям з застудою та ГРВІ

При застуді організм людини найбільше має потребу у вітамінах, мінералах і речовинах, які допоможуть швидше впоратися з хворобою і піти на поправку. Медики назвали найбільш корисні перекуси для тих, хто зачепив застуду чи заразився грипом.

Як зазначають фахівці, при застуді у людини збільшується потреба в енергії та для цього потрібно вживати в їжу легко засвоювані вуглеводи. Також треба включити в раціон продукти з глутатіоном, який посилює активність імунної системи. Цей антиоксидант міститься в часнику, цибулі, телятині, шпинаті, броколі, брюссельській капусті та волоських горіхах, пише видання Diva.

Які продукти здатні підживити енергією і допоможуть одужати

Вівсянка. Імунна система людини вимагає адекватного отримання цинку – цей мікроелемент здатний знищувати вільні радикали, які провокують запалення і підтримують власні ферменти організму. Крім того, вітамін С часто працює лише в поєднанні з цинком.

Шоколад. Вживання шоколаду відмінно допомагає при сухому кашлі і як стверджують вчені, активний інгредієнт какао-бобів теобромін знімає кашльовий рефлекс більш ефективно, ніж сироп від кашлю. Крім того, жування шоколаду утворює свого роду захисну плівку на чутливій слизовій оболонці горла. Але майте на увазі – чим темніше шоколад, тим краще.

Апельсини. При застуді необхідна велика кількість вітаміну С для зміцнення клітинного захисту. Смачні цитрусові, апельсини або мандарини – ваші найкращі друзі при ГРВІ. Проте будьте обережні при болях в горлі – апельсиновий сік може викликати подразнення слизової оболонки.

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