Медики назвали скрытые симптомы проблем с сердцем: на что обратить внимание

Врачи назвали скрытые признаки проблем с сердцем (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты перечислили признаки того, что у человека развивается стенокардия

Нарушение правильной работы сердца называется стенокардией. Это состояние, при котором сердце не получает достаточного количества кислорода. Распознать первые симптомы стенокардии бывает довольно сложно, и врачи назвали основные признаки проблем с сердцем.

Как объясняют медики, стенокардия может сигнализировать и о более серьезных состояниях, которые могут привести к инсульту или инфаркту. Чаще всего стенокардия начинает проявляться после 45 лет. Как определить, что начинаются проблемы с сердечной системой, рассказали на портале Medic.ua.

Боль в груди. Это характерный симптом стенокардии, появляется в зоне грудной клетки. Боль может отличаться от тяжести состояния или ряда других факторов. Важно – отдает в шею, руку или челюсть.

Боль при физической активности. При стенокардии боль проявляется даже при небольшой физической нагрузке. Улучшить состояние обычно помогают отдых и прием специальных препаратов.

Нестабильная стенокардия. Это состояние, которое возникает при нарушениях и отсутствии кровотока. Боль может возникать внезапно, в разные периоды времени и без особой причины.

Отсутствие боли или смещенная боль. Боль в груди является характерным признаком стенокардии, но в некоторых случаях ее может и не быть. Но при этом могут быть непонятные боли в руках, в шее или вокруг них, боль может отдавать в живот или челюсть. Если такая боль сохраняется в течении долгого периода времени, обратитесь к врачу.

Группа риска. У некоторых людей есть большая вероятность развития стенокардии. Это курильщики, люди с избыточным весом, люди, у которых есть проблемы с алкоголем, диабетики.

Боль, которая длится более 30 минут. При стенокардии приступы боли длятся не дольше нескольких минут. При нестабильной стенокардии – от 30 до 60 минут. Если такая боль возникает часто – нужно обязательно обратиться к кардиологу, так как это предвестник сердечного приступа.

Потливость. Она возникает в том случае, когда организм пытается восстановить контроль над пораженными органами и освободиться от вредных токсинов. Чрезмерное потоотделение характерно для сильного стресса и сердечного приступа.

Нарушение дыхания. Вместе с болями в области груди могут появиться также одышка и рвота. У некоторых пациентов со стенокардией появляется и повышенная тревожность. Кроме специальных препаратов, могут помочь дыхательные упражнения – они сбалансируют дыхание и успокоят.

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