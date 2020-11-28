Как отличить симптомы инфаркта от панической атаки: медики дали советы

Медики рассказали о симптомах инфаркта и панической атаки (коллаж РБК-Украина)

Инфаркт и паническая атака имеют схожие симптомы, однако приводят к очень разным исходам. Если при приступе паники только может казаться, что вы задыхаетесь, но сердечный приступ действительно опасен для жизни.

Британские медики из Национальной службы здравоохранения дали советы, как распознать эти признаки и что следует предпринимать, передает Express.

Как объяснили специалисты, инфаркт происходит, когда кровоснабжение сердечной мышцы "внезапно прерывается". Когда это происходит, мышца может "начать умирать".

Симптомы сердечного приступа могут быть разными. Например, у человека, страдающего непреодолимым чувством беспокойства - сродни панической атаке - может быть инфаркт.

Фактически, многие симптомы панической атаки и сердечного приступа частично совпадают. Так, в обоих случаях человек ощущает:

боль в груди

тошноту

одышку

головокружение.

Как же отличить эти два состояния

Дополнительные симптомы у людей, связанные с инфарктом, включают:

боль в груди, переходящую от груди к другой части тела - в левую руку, челюсть, шею, спину и живот;

можно испытывать не только тошноту, но и физическую рвоту.

кашель или хрип, а также частую потливость.

"Это общий набор симптомов, который помогает определить, есть ли у вас инфаркт", - объяснили специалисты.

Какие особые симптомы при панической атаке

Люди, страдающие панической атакой, могут испытывать:

озноб и скачки температуры

учащенное сердцебиение

дрожание конечностей

ощущение удушья

чувство показывания в теле

сухость во рту

звон в ушах.

Что делать

Хотя панические атаки могут пугать, они не считаются опасными, отмечают медики.

Также специалисты рекомендуют записаться на прием к терапевту, если панические атаки возникают регулярно.

Во время панической атаки лучше "по возможности оставаться на месте" и не бороться с ощущением. Нужно дышать медленно и глубоко, и тогда приступ пройдет.

Чтобы предотвратить дальнейшие приступы рекомендуется регулярно выполнять физические упражнения, чтобы уменьшить стресс и напряжение.

Также может оказаться полезным чтение книги о самопомощи по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).

Ранее сообщалось, что врачи назвали новый симптом инфаркта и призвали обратить внимание на кожу.

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