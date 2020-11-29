Медики назвали приховані симптоми проблем з серцем: на що звернути увагу

Лікарі назвали приховані ознаки проблем із серцем (Колаж РБК-Україна)

Фахівці перерахували ознаки того, що у людини розвивається стенокардія

Порушення правильної роботи серця називається стенокардією. Це стан, при якому серце не отримує достатньої кількості кисню. Розпізнати перші симптоми стенокардії буває досить складно, і лікарі назвали основні ознаки проблем із серцем.

Як пояснюють медики, стенокардія може сигналізувати й про більш серйозні стани, які можуть призвести до інсульту чи інфаркту. Найчастіше стенокардія починає проявлятися після 45 років. Як визначити, що починаються проблеми з серцевою системою, розповіли на порталі Medic.ua.

Біль у грудях. Це характерний симптом стенокардії, з'являється в зоні грудної клітини. Біль може відрізнятися від тяжкості стану або ряду інших факторів. Важливо – віддає в шию, руку або щелепу.

Біль при фізичній активності. При стенокардії біль проявляється навіть при невеликому фізичному навантаженні. Поліпшити стан зазвичай допомагають відпочинок і прийняття спеціальних препаратів.

Нестабільна стенокардія. Це стан, який виникає при порушеннях і відсутності кровотоку. Біль може виникати раптово, в різні періоди часу і без особливої причини.

Відсутність болю або зміщений біль. Біль у грудях є характерною ознакою стенокардії, але в деяких випадках його може і не бути. Але при цьому можуть бути незрозумілі болі в руках, шиї або навколо них, біль може віддавати в живіт або щелепу. Якщо такий біль зберігається протягом довгого періоду часу, зверніться до лікаря.

Група ризику. У деяких людей є велика ймовірність розвитку стенокардії. Це курці, люди з надмірною вагою, люди, у яких є проблеми з алкоголем, діабетики.

Біль, яка триває понад 30 хвилин. При стенокардії напади болю тривають не довше кількох хвилин. При нестабільній стенокардії – від 30 до 60 хвилин. Якщо такий біль виникає часто – треба обов'язково звернутися до кардіолога, оскільки це провісник серцевого нападу.

Пітливість. Вона виникає в тому випадку, коли організм намагається відновити контроль над ураженими органами та звільнитися від шкідливих токсинів. Надмірне потовиділення характерно для сильного стресу і серцевого нападу.

Порушення дихання. Разом з болями в області грудей, також можуть з'явитися задишка і блювота. У деяких пацієнтів зі стенокардією з'являється і підвищена тривожність. Крім спеціальних препаратів, можуть допомогти дихальні вправи – вони збалансовують дихання і заспокоять.

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