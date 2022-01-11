Медики назвали симптом Омикрона, который ранее не был замечен

Новый штамм COVID-19 Омикрон уже обнаружен в 114 странах. Впервые о нем заговорили в конце ноября, но только сейчас ученые назвали симптом, который ранее не замечали.

По данным ученых, одним из наиболее распространенных симптомов является чихание. При этом они отметили, что до появления вакцинации с таким симптомом не сталкивались.

Медики полагают, что чихание чаще, чем обычно, может быть признаком COVID-19, но только у людей, которые были вакцинированы.

"Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку", - заявили ученые.

Эксперты также не обнаружили большой разницы в симптомах Дельты и Омикрона. Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса.

При этом потеря обоняния и вкуса стала гораздо менее распространенной - ранее в 2021 году она входила в десятку основных симптомов, а теперь занимает 17-е место, и только каждый пятый человек испытывает ее.