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Врач сообщил, когда украинцам ждать новую волну COVID и озвучил даты

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Вторник 11 января 2022 12:54
Врач сообщил, когда украинцам ждать новую волну COVID и озвучил даты Фото: Врач спрогнозировал новую волну коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Новая волна коронавируса в Украине начнется приблизительно через две недели, то есть в концу января.

Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

По мнению медика, это будет четвертая волна инфекции в нашей стране.

"Был, говорил - подтверждаю постепенное нарастание заболеваемости COVID-19 началось, то есть мы можем говорить о начале 4-ой волны", - написал Юрий.

Он считает, что в связи с новым штаммом Омикрон заболеваемость будет расти уже в ближайшее время.

"Невысокие темпы прироста обусловлены в первую очередь незначительной долей среди инфицированных, пациентов зараженных штаммом Омикрон. По мере роста его доли в общей структуре заболевших будет расти и интенсивность эпидемического процесса", - сообщил доктор.

Главный способ побороть пандемию - это вакцинация, считает Ромаскевич.

"Высокие показатели заболеваемости будем иметь через 10-15 дней, пиковые показатели в феврале-марте этого года! Готовим систему противоэпидемической защиты, наращиваем резервы мощности лечебных учреждений (в первую очередь в части обеспечения кислородом), вакцинируемся и да поможет нам Бог!" - резюмировал медик.

Напомним, что новый штамм коронавируса Омикрон очень контагиозен, он в Украине зафиксирован с 18 декабря.

Как мы писали ранее, ученые рассказали, на какой день после заражения проявляются симптомы Омикрона.

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