Ученые рассказали, на какой день после заражения проявляются симптомы Омикрона

Штамм коронавируса Омикрон, который является очень контагиозным, отличается тем, что его симптомы проявляются быстрее, чем у штаммов-предшественников.

На какой день появляются симптомы Омикрона

В отличии от уханьского штамма и Дельты, признаки которых могли появится у человека через неделю, Омикрон "действует" быстро. Признаки болезни вы можете обнаружить уже на третий день после вероятного заражения. Об этом рассказал декан медицинского факультета Университета Гази, член научного совета при Минздраве Турции профессор Мустафа Неджми Ильхан.

"От Омикрона очень быстро инфицируешься, и, согласно имеющейся у нас информации, он очень быстро распространяется. Он вызывает заболевание в очень короткие сроки. Но граждане не должны думать: "У меня был контакт, прошло 5 дней, может быть, я и не болен". Вариант Delta тоже существует во всем мире. Следовательно, правильно сделать прививку для защиты", - сообщает профессор.

Грипп тоже лютует

По словам специалиста, от нового штамма растет большое количество новых заболеваний, но вот смертей становится меньше. Людям с хроническими заболеваниями, старше 65 лет нужно быть очень осторожными. Не стоит забывать и о гриппе, которы сейчас лютует в мире.

Для точного диагноза не пренебрегайте тестами.

"В прошлом году в это время почти не было гриппа. Но сейчас мы видим, что есть много больных. На самом деле, мы видим большую циркуляцию гриппа, чем перед пандемией. Потому что люди в прошлом году носили маски, не собирались вместе в помещении, сейчас люди расслабились", - резюмировал профессор.

Омикрон уже в Украине

Новый штамм коронавируса выявили в Украине еще 18 декабря. С тех пор его выявляют в разных городах страны.