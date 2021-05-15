Медики назвали самый полезный весенний овощ: восстановит работу почек и сердца

Весной очень многим людям не хватает витаминов и при появлении первых сезонных овощей, стоит восполнить нехватку. Полезными являются почти все овощи, которые появляются по сезону.
Однако медики выяснили, какой именно овощ является самым полезным в весенний период. Об этом сообщается в материале 24.com.ua.
Полезность овоща оценили еще в Древнем Риме и молодые побеги этого деликатеса очень полезны. Самым полезным первым весенним овощем является спаржа. Ее первые плоды появляются в середине апреля или начале мая – зависит от погодных условий. А исследования показывают, что этот овощ невероятно полезен для организма, а особенно – для работы кишечника.
В спарже содержится аспарагин, который составляет основную ценность этого овоща. Аспарагин помогает организму вывести все вредные токсины.
В спарже содержатся естественные пробиотики, которые положительно влияют на жизнедеятельность бактерий в кишечнике.
Спаржа очень низкокалорийный продукт – в 100 граммах продукта всего 20 ккал
В ней содержится полисахарид инсулин, который весьма важен для питания колоний полезных бактерий в толстом кишечнике.
В спарже много антиоксидантов, которые защищают пищеварительную систему от негативного воздействия.
Этот овощ рекомендуется употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем, так как в спарже много солей калия.
Спаржу рекомендуется добавить в рацион людям, у которых есть проблемы с почками и давлением.
Самые полезные – овощи с закрытыми и твердыми наконечниками, в них больше всего витаминов. Полезны молодые побеги – их можно есть в сыром виде.
Спаржу можно готовить как гарнир или основное блюдо на пару, запечь на гриле или в духовке.
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