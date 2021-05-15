Медики назвали найкорисніший весняний овоч: відновить роботу нирок і серця

Корисність овоча оцінили ще в Стародавньому Римі й молоді пагони цього делікатесу дуже корисні. Найкориснішим першим весняним овочем є спаржа. Її перші плоди з'являються в середині квітня або початку травня – залежить від погодних умов. А дослідження показують, що цей овоч неймовірно корисний для організму, а особливо – для роботи кишечника.

Важливі факти про спаржу

У спаржі міститься аспарагін, який становить основну цінність цього овоча. Аспарагін допомагає організму вивести всі шкідливі токсини.

У спаржі містяться природні пробіотики, які позитивно впливають на життєдіяльність бактерій в кишечнику.

Спаржа дуже низькокалорійний продукт - в 100 грамах продукту всього 20 ккал

У ній міститься полісахарид інсулін, який дуже важливий для харчування колоній корисних бактерій в товстому кишечнику.

У спаржі багато антиоксидантів, які захищають травну систему від негативного впливу.

Кому спаржа особливо корисна

Цей овоч рекомендується вживати людям з проблемами серцево-судинної та нервової систем, оскільки в спаржі багато солей калію.

Спаржу рекомендується додати в раціон людям, у яких є проблеми з нирками та тиском.

Яку спаржу краще вибирати

Найкорисніші - овочі з закритими та твердими наконечниками, в них найбільше вітамінів. Корисні молоді пагони - їх можна їсти в сирому вигляді.

Спаржу можна готувати як гарнір або основне блюдо на пару, запекти на грилі або в духовці.