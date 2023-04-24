Медики назвали продукты, которые вдвое снижают риски инсульта
Инсульт является опасным заболеванием. Хотя возраст есть значительным фактором риска, однако образ жизни также может представлять угрозу. Врачи отмечают, что некоторые продукты способны снизить риски возникновения инсульта на 59%.
Об этом пишет Express.
Какая пища уменьшает риски инсульта
Доктор Ширин Кассам заявляет, что примерно 90% инсультов возникают из-за атеросклероза. При этой болезни накапливаются жировые бляшки в артериях, что может спровоцировать закупорку и лишить мозг кровоснабжения, спровоцировав инсульт.
"Мы многое знаем о профилактике ишемического инсульта, потому что те же факторы риска также являются причиной сердечных приступов. Наш выбор диеты может помочь уменьшить эти факторы риска, а именно высокий уровень холестерина, высокое давление, диабет 2 типа и избыточный вес или ожирение", - заявляет врач.
Вместо того чтобы сосредотачиваться на отдельных продуктах, эксперт рекомендует убедиться, что ваш рацион содержит разнообразную растительную пищу.
"Высокое употребление таких продуктов, как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, фасоль, орехи и семена, может создать мощную комбинацию, которая эффективно предотвращает различные проблемы со здоровьем", - объясняет Кассам.
Также она добавила, что так происходит, потому что в растительной диете мало насыщенных жиров и много клетчатки, витаминов, минералов и противовоспалительных соединений, помогающих поддерживать холестерин, давление и глюкозу на здоровом уровне.
Кроме того, в этом типе диеты также мало обработанных пищевых продуктов, которые ранее связывали с различными сердечно-сосудистыми проблемами.
Что показывают исследования
По словам врача, соблюдение растительной диеты может снизить риск возникновения "чрезвычайной медицинской ситуации", угрожающей жизни, на целых 59%.
"Исследование из Тайваня, сосредоточенное на добровольцах-буддистах, показало, что соблюдающие вегетарианскую диету могут снизить риск ишемического инсульта на 59%", - утверждает Кассам.
Однако врач также отметила, что это не точная наука и разные исследования часто показывают разные результаты.
"Исследования показывают, что употребление примерно 85-90% растительной пищи связано с улучшением здоровья, в частности, со снижением риска инсульта и его факторов риска", - отмечает врач.
Ранее мы рассказывали о 10 побочных эффектах от чая с лимоном.
Читайте также о том, как на самом деле употребление огурцов отражается на здоровье.