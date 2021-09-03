Медики назвали перші симптоми Альцгеймера: на що потрібно звернути увагу

Хвороба Альцгеймера - це захворювання, при якому починає поступове погіршення пам'яті та розумових здібностей. У процесі прогресування порушується робота структури головного мозку, функцій психіки-пам'яті, мислення і мови. Зараз у світі цим захворюванням страждає понад 50 мільйонів людей і за прогнозами ВООЗ, через 10 років це число може збільшитися до 82 мільйонів.

Як вчасно розпізнати хворобу Альцгеймера і якими симптомами вона проявляється на ранніх стадіях, розповіли в МОЗ України .

Вчені відзначають, що механізм виникнення хвороби Альцгеймера до кінця не ясний. Є фактори, які підвищують ризик виникнення цього захворювання, в першу чергу – спадковість. Єдиним способом профілактики лікарі називають здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок.

Зміни в стані починаються задовго до появи перших симптомів. На які ознаки потрібно звернути увагу і коли варто звернутися до лікаря:

Дезорієнтація в часі та просторі

Поява труднощі в виконання повсякденної роботи

Повторення однотипних питань і постійне уточнення вже відомої інформації

Складнощі у веденні діалогу, порушення мови, логічності та послідовності

Складнощі в запам'ятовуванні розташування речей

Проблеми з підрахунком

Різкі перепади в настрої та поведінці

Втрата здатності раціонально мислити та приймати рішення

Складнощі з орієнтацією в просторі

Неможливість розрізняти кольори та контрастність

Проблеми з читанням або керуванням автомобіля

Припинення трудової та соціальної активності

Лікування хвороби Альцгеймера

На жаль, терапії для лікування деменції та хвороби Альцгеймера не існує. Зараз проводяться клінічні випробування для лікарських засобів.

Єдине, що можуть запропонувати медики – це своєчасна діагностика. При постановці діагнозу можна змінити розпорядок дня, оточити близьку людину турботою та увагою. Якщо є підозра, що у близької людини з'явилися перші ознаки захворювання – потрібно звернутися за медичною допомогою. Більшість пацієнтів з хворобою Альцгеймера - люди старше 65 років.

Які є види профілактики хвороби Альцгеймера