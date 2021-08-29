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Опасная меланома: врачи назвали первые признаки рака кожи

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Воскресенье 29 августа 2021 15:47
Опасная меланома: врачи назвали первые признаки рака кожи Фото: Врачи назвали первые признаки меланомы (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Рак кожи стоит на пятом месте среди самых опасных разновидностей рака. Чем раньше рак кожи (меланому) смогут обнаружить – тем больше шансов взять заболевание под контроль. Однако меланома является одним из самых часто встречающихся форм рака и при этом обнаружить ее довольно сложно.

Какие симптомы могут сигнализировать о развитии рака кожи, рассказали на MedikForum.

Высыпания с кровяными точками

Рак кожи бывает двух видов – немеланомный (базальноклеточный, плоскоклеточный и другие виды). А второй вид – меланомный (рак начинается в клетках кожи, которые называют меланоцитами).

Рак может проявляться в виде пятна неправильной формы на коже или в виде сыпи. Высыпания могут проявиться на любой части тела, от ступней до головы и даже прятаться между трещинами и щелями на коже.

Актинический кератоз выглядит как скопление чешуйчатых шишек темного цвета. Они проявляются на коже после воздействия солнца. По мере развития рака форма или размер может меняться, также может легко сочиться или кровоточить.

Родинки

Кожу необходимо регулярно проверять на предмет новых или необычных образований. Также нужно следить за изменением внешнего вида родинок, которые есть на теле уже давно.

"Первыми признаками меланомы часто являются новая родинка или изменение внешнего вида существующей родинки. Нормальные родинки обычно имеют округлую форму или овальную форму, с гладкими краями и обычно не более 6 мм в диаметре. Но размер - не верный признак меланомы. Здоровая родинка может быть больше 6 мм в диаметре, а злокачественная родинка может быть меньше этой", - отмечают врачи.

Если у вас произошли изменения в родинке, веснушке, участке кожи или внезапно начли появляться новые родинки в большом количестве – обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о том, долгое пребывание на солнце может вызвать серьезные заболевания кожи.

А также рассказывали о том, какими симптомами может проявляться рак почек.

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