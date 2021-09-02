У коронавируса "Дельта" нашли новые первые симптомы: перечень
У штамма коронавируса "Дельта" все чаще стали выявлять новые первые симптомы, которые отличают его от предыдущих мутаций COVID-19.
Об этом заявил Тарас Жиравецкий, врач одного из диагностических центров Львова.
Новыми симптомами являются:
- проблемы с пищеварением - часто,
- боль в пояснице или мышцах - иногда.
При этом, по словам медика, общий анализ крови у пациентов часто может быть без значительных изменений.
"Дельта" - гораздо мощнее
По словам медика, "Дельта" оказался значительно мощнее, чем его китайский предшественник.
"Передается (коронавирус "Дельта". - Ред.) значительно быстрее, действительно чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже мощными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания", - заявил Жиравецкий.
С Жиравецким согласны другие украинские врачи
Так, по словам главврача Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко, у многих новых пациентов с коронавирусом отсутствуют такие типичные признаки, как нарушение обоняния и вкуса. Зато участились случаи расстройств со стороны ЖКТ.
"Увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта", - заявил он в одном из интервью.
Напомним, что в Украине продолжает стремительно расти количество COVID-больных. Так, на 2 сентября подтверждено 2477 новых случаев. Больше всего в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.