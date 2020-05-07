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Медики назвали новую дату пика коронавируса в Украине

STYLERКоронавирус    07.05.2020 - 10:23
Медики назвали новую дату пика коронавируса в Украине
Пик коронавируса произойдет после майских праздников (коллаж РБК-Украина)

Украинский эпидемиолог рассказала, когда людям ждать пика COVID-19 в стране

Коронавирус в Украине достигнет своего пика после майских праздников, то есть тогда, когда пройдет инкубационный период заражения. Если считать завершением праздников выходные 9 и 10 мая, то пик эпидемии случится где-то к 19 мая. Такой прогноз озвучивает врач эпидемиолог Людмила Мухарская.

Медик считает, что до этого времени даже не стоит говорить об увеличении заражения, это произойдет позже.

Также медик объяснила, что многие люди под пиком эпидемии подразумевают его всплеск. Но у нас в стране его сейчас нет, ситуация стабильная и количество больных растет пропорционально, но все-таки число инфицированных большое.

"Это не всплеск, когда все более или менее держится на одном уровне. Сложно сказать, когда именно заболеваемость пойдет вниз. Надо дождаться конца праздников, потом еще до 10 дней инкубационного периода. Если после этого будет стабильное снижение, можно сказать, что пик пройден", – рассказала врач "Обозревателю".

По словам эпидемиолога, когда в Украине зафиксируют снижение инфицированных коронавирусом, мы преодолеем пик эпидемии.

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