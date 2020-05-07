Очень важно перед второй волной COVID-19: Комаровский высказался о туризме этим летом

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский рассказал, стоит ли планировать путешествия в условиях пандемии коронавируса

Путешествия и туризм после снятия или смягчения карантина из-за коронавируса могут стать замечательным способом укрепить иммунитет. Такое заявление сделал доктор высшей категории Евгений Комаровский.

Известный телеведущий и педиатр в своем новом видео ответил на вопросы о предстоящем летнем отдыхе.

Врач отметил, что строить планы о поездках и маевках нужно даже сейчас, в разгар карантина, когда болезнь не думает снижаться.

"Если вы можете себе позволить путешествие, и это путешествие не будет нарушать законы вашей страны, вы однозначно должны его планировать. Как врач я это однозначно рекомендую", - подчеркнул Комаровский.

Педиатр добавил, что глубоко убежден в пользе вырваться из квартир на природу после продолжительной изоляции.

"Если у вас есть возможность вырваться из вашей "временной тюрьмы", в которой вы самоизолировались, то обязательно вырывайтесь. Это надо для вашего здоровья. Это позволит вам укрепить иммунитет и подготовиться ко второй волне коронавируса, которая с высокой степенью вероятности придет к нам в октябре-ноябре", - объяснил Комаровский.

Говоря о предпочтительных видах туризма доктор рассказал, что все зависит только от личных предпочтений и бюджета.

Комаровский назвал личный автомобиль сегодня самым безопасным видом транспорта для путешествий, а самолет - лучше автобуса ("хотя бы потому, что в самолетах более надежная система вентиляции"), а вот круизы медик сейчас не советует.

При всем при этом важно учитывать требования о безопасной дистанции и личной гигиене. Доктор рассказал, что чем меньше людей вас будет окружать в вояже - тем лучше. Поэтому если вы собрались в горы - замечательно, а если "в музеи - не очень".

Во время поездки на авто надо эпизодически открывать окна, чтобы воздух не был очень сухим, если куда-то вышли (на заправку, в туалет), то стоит помыть лишний раз руки: "возьмите с собой влажные салфетки, используйте санитайзер".

"Ничего особенного. То есть не превращайте автомобильную поездку в настоящий подвиг, когда папа за рулем с выпученными глазами, а остальные маются", - призвал Комаровский.

Также доктор отметил, что вариант "рвануть дикарями" к морю сейчас выглядит довольно оптимальным.

"Вперед, "дикарствуйте"! Прелесть как раз "дикарского" отдыха состоит в том, что там нет толп, ведь самое для нас опасное - это толпы, какой-то общепит. Если вы сами поставили палатку и возле костра или на печке себе готовите и ни с кем особо не общаетесь, то что здесь плохого?" - задал он риторический вопрос.

Комаровский отметил, что сейчас из-за карантина у многих могут быть определенные сложности с финансами. В этом контексте он даже признался, что планировал с друзьями в этом году поездку в Норвегию. Однако она не состоялась - друг при встрече сказал: "Привет, я Норвегию уже проел".

"Я понимаю, что те, кто планировал поезду за границу - теперь поедут к нам на море, а те, кто планировал на море - теперь поедут "дикарями" на побережье", - сказал врач.

Рассказывая о подстерегающих "дикарей" возможных опасностях Комаровский назвал следующие:

"У "дикарей" стандартные опасности: это комары, солнечные ожоги, невозможность получения медицинской помощи при возникновении заболевания или травмы", - сказал доктор.

Комаровский подчеркивает: главное, если вы планируете отдых, вы должны задать себе три вопроса - на сколько я смогу позволить себе:

безопасное жилье, безопасную еду, возможность получения медпомощи при возникновении проблем.

Видео: Комаровский рассказал о летнем отдыхе в условиях пандемии коронавируса

Ранее мы писали о том, что вскоре после снятия ограничений или ослабления карантина украинцы смогут начать путешествовать - куда и когда смогут оправиться на отдых граждане.