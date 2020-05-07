Врач сообщил, когда у человека возникают антитела к COVID-19

Когда появляются антитела к коронавирусу (коллаж РБК-Украина)

Антитела к коронавирусу могут вырабатываться у человека с четвертого дня после появления симптомов заражения

Антитела к коронавирусу начинают появляться у человека на четвертый день после появления первых симптомов. В этом уверен иммунолог Георгий Ефимов.

"У некоторых больных антитела могут появляться с четвертого дня от начала заболевания, от симптомов, которые человек сам описал и считает началом заболевания", - сообщил Ефимов ТАСС.

На 14 день антитела появляются у 50% пациентов, а к 20-24 дню это почти 100% пациентов, которые имеют антитела.

По словам медика, тест на антитела следует сдавать только тем людям, у которых есть на это основания.

Врач рассказал, что тесты делаются тем, у кого был контакт с инфицированным человеком, либо особа была в стране, где вспышка эпидемии. Также нужно делать тест, если есть сомнения в его предыдущем реальности.

"Или по той, или иной причине анализ на сам вирус или вообще не проводился, или есть основания считать, что он мог быть ложноотрицательным", - пояснил эксперт.

Иммунолог отмечает, что антитела находятся в организме человека достаточно долгое время, а тест поможет доказать, что человек уже переболел коронавирусом. По словам медика, иногда, а именно в 5% случаев, такой тест может оказаться ложноположительным.

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