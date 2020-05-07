Медики назвали нову дату піку коронавірусу в Україні

Пік коронавірусу відбудеться після травневих свят (колаж РБК-Україна)

Український епідеміолог розповіла, коли людям чекати піку COVID-19 у країні

Коронавірус в Україні досягне свого піку після травневих свят, тобто тоді, коли пройде інкубаційний період зараження. Якщо вважати завершенням свят вихідні, 9 і 10 травня, то пік епідемії трапиться десь до 19 травня. Такий прогноз озвучує лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.

Медик вважає, що до цього часу навіть не варто говорити про збільшення зараження, це відбудеться пізніше.

Також медик пояснила, що багато людей під піком епідемії мають на увазі його сплеск. Але у нас в країні зараз немає, ситуація стабільна і кількість хворих зростає пропорційно, але все-таки число інфікованих велике.

"Це не сплеск, коли все більш-менш тримається на одному рівні. Складно сказати, коли саме захворюваність піде вниз. Треба дочекатися кінця свят, потім ще до 10 днів інкубаційного періоду. Якщо після цього буде стабільне зниження, можна сказати, що пік пройдено", – розповіла лікар "Обозревателю".

За словами епідеміолога, коли в Україні зафіксують зниження інфікованих коронавірусом, ми подолаємо пік епідемії.

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