Медики назвали необычный признак, который сигнализирует о сердечном приступе

Врачи назвали необычный симптом развития инфаркта (Фото: freepik)

Врачи рассказали, какой симптом сигнализирует о том, что у человека развивается инфаркт

У большинства людей сердечный приступ проявляется стандартными симптомами, один из которых – боль в груди. Но врачи назвали необычный симптом, который будет сигнализировать о том, что с сердцем человека что-то не в порядке.

Одним из первых признаков сердечного приступа медики назвали необычное изменение лица, и такие изменения могут происходить быстро, внезапно, прямо на глазах. Если нормальный цвет лица начал резко меняться – это сигнал того, что развиваются опасные нарушения. Об этом пишет издание U-news.

При сердечном приступе происходит нарушение кровообращение сердца и его ткани начинают отмирать. Инфаркты могут проявляться различными симптомами и некоторые из них настолько не похожи на боль в сердце, что их пропускают или игнорируют. К примеру, боль в груди иногда воспринимается как несварение желудка и поэтому пациенты считают такой сигнал недостаточно опасным, чтобы вызвать скорую помощь.

Из классических признаков развития инфаркта самые четкие – это чувство тяжести, стеснения, сдавливания, ноющая боль в груди.

"Особенно характерно для сердечного приступа болевое ощущение, которое распространяется на шею, челюсть, спину, руки", - говорят медики.

Также может возникнуть внезапная одышка и потливость. Из внешних признаков – внезапное изменение оттенка лица.

"Краска сошла с лица? Теперь оно кажется серым? Это может быть сигналом того, что у человека проблемы с сердцем", - рассказали кардиологи.

Инфаркты бывают "тихими" и пациент переносит их незаметно и о том, что это уже произошло, можно понять только по последствиям. Специалисты Британского фонда сердца рассказали, что через несколько дней или недель после сердечного приступа может развиться аритмия, которая характеризуется нерегулярным ритмом – сердце бьется слишком быстро или слишком медленно.

Также возможно развитие аневризмы желудочков и в ослабленной ткани сердечной стенки появляется выпуклость. Возможны отеки лодыжек, ног или живота, которые развиваются медленно, в течение нескольких недель или месяцев. Дополнительно может развиваться сильная усталость и одышка.

При всех этих симптомах, нужно обязательно обратиться к врачу и сделать кардиограмму.

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