Медики назвали незвичайну ознаку, яка сигналізує про серцевий напад

Лікарі назвали незвичайний симптом розвитку інфаркту (Фото: freepik)

Лікарі розповіли, який симптом сигналізує про те, що у людини розвивається інфаркт

У більшості людей серцевий напад проявляється стандартними симптомами, один з яких – біль у грудях. Але лікарі назвали незвичайний симптом, який буде сигналізувати про те, що з серцем людини щось не в порядку.

Одним з перших ознак серцевого нападу медики назвали незвичайну зміну обличчя і такі зміни можуть відбуватися швидко, раптово, прямо на очах. Якщо нормальний колір обличчя почав різко змінюватися – це сигнал того, що розвиваються небезпечні порушення. Про це пише видання U-news.

При серцевому нападі відбувається порушення кровообігу серця та його тканини починають відмирати. Інфаркти можуть виявлятися різними симптомами та деякі з них настільки не схожі на біль у серці, що їх пропускають або ігнорують. Наприклад, біль у грудях іноді сприймається як нетравлення шлунка і тому пацієнти вважають такий сигнал недостатньо небезпечним, щоб викликати швидку допомогу.

З класичних ознак розвитку інфаркту найчіткіші – це відчуття тяжкості, тиснення, здавлювання, тупий біль у грудях.

"Особливо характерно для серцевого нападу болюче відчуття, яке поширюється на шию, щелепу, спину, руки", - кажуть медики.

Також може виникнути раптова задишка та пітливість. Із зовнішніх ознак – раптова зміна відтінку обличчя.

"Краска зійшла з лиця? Тепер воно здається сірим? Це може бути сигналом того, що у людини проблеми з серцем", - розповіли кардіологи.

Інфаркти бувають "тихими" і пацієнт переносить їх непомітно і про те, що це вже сталося, можна зрозуміти тільки за наслідками. Фахівці Британського фонду серця розповіли, що через кілька днів або тижнів після серцевого нападу може розвинутись аритмія, яка характеризується нерегулярним ритмом – серце б'ється занадто швидко або занадто повільно.

Також можливий розвиток аневризми шлуночків і в ослабленій тканини серцевої стінки з'являється опуклість. Можливі набряки щиколоток, ніг або живота, які розвиваються повільно, протягом декількох тижнів або місяців. Додатково може розвиватися сильна втома та задишка.

При цих симптомах потрібно обов'язково звернутися до лікаря і зробити кардіограму.

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