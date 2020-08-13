Как избежать преждевременного старения: медики дали полезные советы

Медики дали советы касательно сохранения молодости (фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали, как продлить молодость

Вчера, 12 августа, был международный день молодежи. Специалисты Киевского центра общественного здоровья рассказали, что нужно делать, чтобы продлить свою молодость и избежать преждевременного старения.

Чтобы в возрасте не жалеть о плохом самочувствии и проблемы со здоровьем, следует придерживаться минимальных советов. Об этом эксперты сообщили на Facebook-странице центра.

Чтобы не было преждевременного старения нужно прежде всего нормально спать – не менее 8-9 часов в день.

Также необходимо вести активный образ жизни. При этом физическую активность нужно поддерживать не только 2 раза в неделю по часу, а каждый день. Если есть возможность, то замените транспорт на ходьбу, лифт на лестницу. Эксперты говорят о том, что 6 минут ходьбы по лестнице ежедневно продлевают жизнь человека на 2 года.

Не употребляйте спиртные напитки, поскольку алкоголь задерживает умственное и физическое развитие.

Постарайтесь избегать стрессов: дышите нормально, медленно, и легко. Кроме того, следите за осанкой и контролируйте свои действия. Помните, что положительное психическое здоровье - важная частью здорового образа жизни.

Также нужно следить за своим питанием и употреблять продукты, которые содержат витамин Е. Данный витамин способен предотвращать заболевания, связанные с сердцем. Также нужно есть много овощей и фруктов. При этом необходимо перестать есть сладости, жаренное и употреблять кофеин.

Медики также советуют бросить курить. Ведь эта пагубная привычка также оказывает влияние на преждевременное старение.

Пейте больше воды. Она необходима для того, чтобы наше тело правильно функционировало.

Научитесь правильно дышать. Наш мозг и другие жизненно важные органы наполняются кислородом, снижается артериальное давление, успокаивается нервная система, улучшается циркуляция крови.

Чаще находитесь на свежем воздухе. Если вы работаете в офисе, попробуйте по возможности выходить на прогулки, чтобы не только подышать воздухом, но и дать отдохнуть глазам и размять ноги.

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