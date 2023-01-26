Медики назвали найкращі кімнатні рослини для очищення повітря в приміщеннях

Що забруднює повітря і чим це загрожує

Шкідливі речовини здатні накопичуватися в організмі людини та порушувати діяльність імунної, дихальної, серцево-судинної та інших систем, зазначає асистентка кафедри медичної біології та генетики цього вишу Катерина Тимчук.

Звідки вони беруться? Зазвичай це хімічні сполуки, що виділяються після будь-яких ремонтних робіт, з фарби, клею, гуми, пластмаси, лінолеуму або паркету, а також комп'ютерної та побутової техніки, меблів, килимів.

До шкідливих хімічних сполук, які впливають на наш організм у нашій оселі, відносяться: формальдегід, бензол і трихлоретилен. Крім цього, у повітрі можуть бути домашні пил, пилові кліщі, хвороботворні мікроби, шкідливі гази, різні алергени, нікотин тощо.

Очищаючий ефект кімнатних рослин

Більшість декоративних рослин - не лише прикраса для дому, але й здатні позитивно впливати на мікроклімат у приміщеннях.

Багато рослин очищають повітря вдома, збираючи пил, сліди задимлення, захищають людей від бактерій та вірусів, деякі рослини позитивно діють на нашу дихальну систему, підвищують захисні сили всього організму, покращують самопочуття та надають бадьорості, розповідають у медичному університеті.

Найкращі кімнатні рослини для очищення повітря

Алое (Aloe) має лікувальні властивості та широко використовується в народній медицині, а також є дуже хорошим очищувачем повітря в кімнаті. Ця рослина поглинає до 90% формальдегіду, що виділяється всередині приміщення.

Також листя алое виділяє велику кількість фітонцидів, що впливають на організм людини, зміцнюючи імунітет та покращуючи процеси мислення.

Драцена (Dracaena) є одним з найкращих очищувачів повітря в будинку. Рослина поглинає близько 70% шкідливих речовин з повітря, таких як формальдегід, ксилол, бензол і трихлоретилен, та знешкоджує їх.

Особливо потрібна драцена в кімнатах, вікна яких виходять на проїжджу частину, розповідає фахівець.

Сансевієрія (Sansevieria) поглинає оксиди азоту та формальдегіди. Ця рослина є вдалим вибором для будь-якого приміщення, оскільки підходить як для дитячої, так і кухні.

Сансевієрія позитивно впливає на імунітет людини та захищає від токсинів, що виділяються лінолеумом і синтетикою.

Хлорофітум (Chlorophytum) здатний поглинати чадний газ та формальдегід. Вважається одним із найкращих рослин-фільтрів, здатних самостійно очищати повітря в кімнаті площею до 10 "квадратів".

Хлорофітум, що має специфічний запах, виділяє у повітря фітонциди та знезаражує його, ефективно борючись із численними збудниками хвороб.

Бегонія (Begonia) сприяє глибокому сну та релаксації. Крім того, сама квітка зменшує дію електромагнітного випромінювання від побутової техніки.

Як зазначає асистентка кафедри медичної біології та генетики, внаслідок цього організм повноцінно відпочиває вночі і набагато легше прокидається вранці.

Спатифіллум (Spathiphyllum) іноді називають "жіноче щастя". Рослина завдяки своїм широким густим листочкам і незвичайній квітці здатна справлятися з безліччю токсинів, таких як бензол, чадний газ, формальдегід та аміак.

Також спатифіллум має властивість підвищувати вологість повітря та очищати повітря від пилу.

Герань (Geranium) має сильну антибактеріальну дію і здатна оздоровлювати повітря в приміщеннях. У рослині міститься багато різноманітних корисних речовин: дубильні речовини, крохмаль, солі, органічні кислоти, антоціани, флавоноїди, ефірна олія, багато кальцію.

Герань має спазмолітичну, протизапальну, протинабрякову, знеболювальну антисептичну дію. Так, наприклад, молоді листочки у свіжому вигляді допомагають при захворюваннях нирок та кишечника. Ще ця рослина широко застосовується при запальних захворюваннях горла та носа, його можна використовувати при отиті, тонзиліті, ангіні та деяких інших захворюваннях. Герань спрощує перебіг ішемії, тахікардії, аритмії, додає фахівець.