Медики назвали найкращі кімнатні рослини для очищення повітря в приміщеннях

Повітря у більшості будинків містить у 4-5 разів більше шкідливих речовин, ніж на вулиці, показали дослідження науковців. Враховуючи, що близько 90% всього часу кожна людина проводить саме у приміщенні, проблема лише посилюється.
Ефективним способом очищення повітря вважають використання кімнатних рослин.
Які з них найкраще "чистять" повітря, розповіли у Буковинському державному медичному університеті.
Шкідливі речовини здатні накопичуватися в організмі людини та порушувати діяльність імунної, дихальної, серцево-судинної та інших систем, зазначає асистентка кафедри медичної біології та генетики цього вишу Катерина Тимчук.
Звідки вони беруться? Зазвичай це хімічні сполуки, що виділяються після будь-яких ремонтних робіт, з фарби, клею, гуми, пластмаси, лінолеуму або паркету, а також комп'ютерної та побутової техніки, меблів, килимів.
До шкідливих хімічних сполук, які впливають на наш організм у нашій оселі, відносяться: формальдегід, бензол і трихлоретилен. Крім цього, у повітрі можуть бути домашні пил, пилові кліщі, хвороботворні мікроби, шкідливі гази, різні алергени, нікотин тощо.
Більшість декоративних рослин - не лише прикраса для дому, але й здатні позитивно впливати на мікроклімат у приміщеннях.
Багато рослин очищають повітря вдома, збираючи пил, сліди задимлення, захищають людей від бактерій та вірусів, деякі рослини позитивно діють на нашу дихальну систему, підвищують захисні сили всього організму, покращують самопочуття та надають бадьорості, розповідають у медичному університеті.
Також листя алое виділяє велику кількість фітонцидів, що впливають на організм людини, зміцнюючи імунітет та покращуючи процеси мислення.
Особливо потрібна драцена в кімнатах, вікна яких виходять на проїжджу частину, розповідає фахівець.
Сансевієрія позитивно впливає на імунітет людини та захищає від токсинів, що виділяються лінолеумом і синтетикою.
Хлорофітум, що має специфічний запах, виділяє у повітря фітонциди та знезаражує його, ефективно борючись із численними збудниками хвороб.
Як зазначає асистентка кафедри медичної біології та генетики, внаслідок цього організм повноцінно відпочиває вночі і набагато легше прокидається вранці.
Також спатифіллум має властивість підвищувати вологість повітря та очищати повітря від пилу.
Герань має спазмолітичну, протизапальну, протинабрякову, знеболювальну антисептичну дію. Так, наприклад, молоді листочки у свіжому вигляді допомагають при захворюваннях нирок та кишечника. Ще ця рослина широко застосовується при запальних захворюваннях горла та носа, його можна використовувати при отиті, тонзиліті, ангіні та деяких інших захворюваннях. Герань спрощує перебіг ішемії, тахікардії, аритмії, додає фахівець.
Раніше ми розповідали, які кімнатні рослини допоможуть позбутися грибка та плісняви в будинку.
А також перед цим називали кімнатні рослини, які є небезпечними для дитини, і їх не рекомендують тримати в дитячій кімнаті.