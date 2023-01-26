Медики назвали лучшие комнатные растения для очистки воздуха в помещениях

Воздух в большинстве домов содержит в 4-5 раз больше вредных веществ, чем на улице, показали исследования ученых. Учитывая, что около 90% всего времени каждый человек проводит именно в помещении, проблема только усугубляется.
Эффективным способом для очистки воздуха считают использование комнатных растений.
Какие из них лучше всего "чистят" воздух, рассказали в Буковинском государственном медицинском университете.
Вредные вещества способны накапливаться в организме человека и нарушать деятельность иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем, отмечает ассистент кафедры медицинской биологии и генетики этого вуза Екатерина Тимчук.
Откуда они берутся? Обычно это химические соединения, которые выделяются после любых ремонтных работ, из краски, клея, резины, пластмассы, линолеума или паркета, а также компьютерной и бытовой техники, мебели, ковров.
К вредным химическим соединениям, которые влияют на наш организм в нашем же доме относятся: формальдегид, бензол и трихлорэтилен. Кроме этого, в воздухе могут присутствовать домашняя пыль, пылевые клещи, болезнетворные микробы, вредные газы, различные аллергены, никотин и так далее.
Большинство декоративных растений - не только украшение для дома, но и способны положительно влиять на микроклимат в помещениях.
Многие растения очищают воздух дома, собирая пыль, следы задымления, защищают людей от бактерий и вирусов, некоторые растения положительно действуют на нашу дыхательную систему, повышают защитные силы всего организма, улучшают самочувствие и придают бодрости, рассказывают в медицинском университете.
Также листья алоэ выделяют большое количество фитонцидов, влияющих на организм человека, укрепляя иммунитет и улучшая процессы мышления.
Особенно необходима драцена в комнатах, окна которых выходят на проезжую часть, рассказывает специалист.
Сансевиерия оказывает положительное воздействие на иммунитет человека и защищает от токсинов, выделяемых линолеумом и синтетикой.
Хлорофитум, имеющий специфический запах, выделяет в воздух фитонциды и обеззараживает его, эффективно борясь с многочисленными возбудителями болезней.
Как отмечает ассистент кафедры медицинской биологии и генетики, в результате этого организм полноценно отдыхает ночью и гораздо легче просыпается по утрам.
Также спатифиллум имеет свойство повышать влажность воздуха и очищать воздух от пыли.
Герань оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее антисептическое действие. Так, к примеру, молодые листочки в свежем виде помогают при заболеваниях почек и кишечника. Еще это растение широко применяется при воспалительных заболеваниях горла и носа, его можно использовать при отите, тонзиллите, ангине и некоторых других заболеваниях. Герань упрощает течение ишемии, тахикардии, аритмии, добавляет специалист.
Ранее мы рассказывали, какие комнатные растения помогут избавиться от грибка и плесени в доме.
А также перед этим называли комнатные растения, которые опасны для ребенка, и их не рекомендуют держать в детской комнате.