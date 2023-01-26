Медики назвали лучшие комнатные растения для очистки воздуха в помещениях

Что загрязняет воздух и чем это грозит

Вредные вещества способны накапливаться в организме человека и нарушать деятельность иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем, отмечает ассистент кафедры медицинской биологии и генетики этого вуза Екатерина Тимчук.

Откуда они берутся? Обычно это химические соединения, которые выделяются после любых ремонтных работ, из краски, клея, резины, пластмассы, линолеума или паркета, а также компьютерной и бытовой техники, мебели, ковров.

К вредным химическим соединениям, которые влияют на наш организм в нашем же доме относятся: формальдегид, бензол и трихлорэтилен. Кроме этого, в воздухе могут присутствовать домашняя пыль, пылевые клещи, болезнетворные микробы, вредные газы, различные аллергены, никотин и так далее.

Очищающий эффект комнатных растений

Большинство декоративных растений - не только украшение для дома, но и способны положительно влиять на микроклимат в помещениях.

Многие растения очищают воздух дома, собирая пыль, следы задымления, защищают людей от бактерий и вирусов, некоторые растения положительно действуют на нашу дыхательную систему, повышают защитные силы всего организма, улучшают самочувствие и придают бодрости, рассказывают в медицинском университете.

Лучшие комнатные растения для очистки воздуха

Алое (Aloe) обладает лечебными свойствами и широко используется в народной медицине, а также является очень хорошим воздухоочистителем в комнате. Это растение поглощает до 90% выделяющегося внутри помещения формальдегида.

Также листья алоэ выделяют большое количество фитонцидов, влияющих на организм человека, укрепляя иммунитет и улучшая процессы мышления.

Драцена (Dracaena) является одним из лучших воздухоочистителей в доме. Растение поглощает около 70% вредных веществ из воздуха таких как формальдегид, ксилол, бензол и трихлорэтилен, и обезвреживает их.

Особенно необходима драцена в комнатах, окна которых выходят на проезжую часть, рассказывает специалист.

Сансевиерия (Sansevieria) поглощает окислы азота и формальдегиды. Это растение является удачным выбором для любого помещения, так как подходит как для детской, так и для кухни.

Сансевиерия оказывает положительное воздействие на иммунитет человека и защищает от токсинов, выделяемых линолеумом и синтетикой.

Хлорофитум (Chlorophytum) способен поглощать угарный газ и формальдегид. Считается одним из лучших растений-фильтров, способных самостоятельно очищать воздух в комнате площадью до 10 "квадратов".

Хлорофитум, имеющий специфический запах, выделяет в воздух фитонциды и обеззараживает его, эффективно борясь с многочисленными возбудителями болезней.

Бегония (Begonia) способствует глубокому сну и релаксации. Кроме того, сам цветок уменьшает действие электромагнитного излучения от бытовой техники.

Как отмечает ассистент кафедры медицинской биологии и генетики, в результате этого организм полноценно отдыхает ночью и гораздо легче просыпается по утрам.

Спатифиллум (Spathiphyllum) иногда называют "женское счастье". Растение благодаря своим широким густым листочкам и необычному цветку способно справляться с множеством токсинов, таких как бензол, угарный газ, формальдегид и аммиак.

Также спатифиллум имеет свойство повышать влажность воздуха и очищать воздух от пыли.

Герань (Geranium) обладает сильным антибактериальным действием и способна оздоравливать воздух в помещениях. В растении содержится много разнообразных полезных веществ: дубильные вещества, крахмал, соли, органические кислоты, антоцианы, флавоноиды, эфирное масло, много кальция.

Герань оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее антисептическое действие. Так, к примеру, молодые листочки в свежем виде помогают при заболеваниях почек и кишечника. Еще это растение широко применяется при воспалительных заболеваниях горла и носа, его можно использовать при отите, тонзиллите, ангине и некоторых других заболеваниях. Герань упрощает течение ишемии, тахикардии, аритмии, добавляет специалист.