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Медики назвали 5 продуктов, которые запрещено употреблять в жару

Автор: Роман Мирончук

В Украину вернулась сильная жара. При этом каждый с такой погодой справляется по-разному. Довольно часто люди едят те продукты, которые медики наоборот не рекомендуют употреблять в жаркую погоду, поскольку они приводят к обезвоживанию организма.

Какие продукты лучше не потреблять в жару - читайте в нашем материале ниже.

Холодные напитки и морожено

Многие украинцы думают, что холодное поможет им охладить свой организм, но это ошибочное мнение. К примеру, после съеденного мороженного или выпитого холодного напитка ощущение жары усиливается.

Организм начинает реагировать на холодный напиток и пытается согреть его до температуры тела. Медики советуют пить жидкости комнатной температуры.

Продукты, которые содержат много белка

Хоть белок и полезен для организма, но в жару его не рекомендуют употреблять. Чтобы переварить белок, организму нужно много энергии, и он выделяет много тепла.

Алкоголь

Алкоголь в жару сильно нагружает сердце. Жара расширяет кровеносные сосуды, поэтому падает кровяное давление. Кроме того, алкоголь сильное мочегонное средство и может вызвать сильное обезвоживание.

Острые продукты

В острой пище содержится соединение капсаицин, оно вызывает повышение температуры тела. Поэтому летом эксперты советуют воздержаться от приема острой пищи.

Мочегонные продукты

К таким продуктам относятся манго, фенхель, спаржа, сельдерей, артишоки, бананы. Среди напитков - это чай, кофе, газированные напитки, энергетики и другие напитки с кофеином. Они выводят необходимую воду из организма, и из-за обезвоживания становится жарче.

Напомним, врачи назвали самое опасное мороженое в летнюю жару.

Мы также писали о том, что врачи выяснили, какими продуктами проще всего отравиться в жару.

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