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Медик назвал главное отличие коронавируса и гриппа от сезонной аллергии

Автор: Людмила Жукова

Эксперт рассказал об отличиях инфекций от аллергии

Коронавирус, грипп и сезонная аллергия немного похожи между собой некоторыми симптомами. Но есть признаки, которые точно могут вам указать, что это именно аллергия. Отличительной чертой гриппа и COVID-19 является то, что эти инфекции практически всегда сопровождаются повышением температуры тела. Об этом сообщил доктор Дэвид Гейер изданию ABC News.

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По словам эксперта в медицине, основным признаком аллергии является чихание, а также насморк и слезотечение. Во всех трех болезнях у пациента может наблюдаться кашель.

"Если у вас кашель при сезонной аллергии, это будет более сухой и более слабый кашель, тогда как при COVID-19 и гриппе – это будет более тяжелый кашель", – отметил врач.

Повышение температуры тела и озноб очень распространенные симптомы при COVID-19 и гриппе. Также болеющие гриппом часто жалуются на боли в мышцах.

Ключевым симптомом при коронавирусе является полная потеря обоняния и вкуса. Если у вас есть этот признак, скорее всего вы больны COVID-19.

Как ранее мы писали, ученые из Королевского колледжа в Лондоне заявили, что симптомы коронавируса могут отличаться у взрослых и детей.

А также мы рассказывали о том, что заражение COVID-19 и гриппом одновременно может привести к смерти.

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