Медик назвав головну відмінність коронавірусу і грипу від сезонної алергії

Коронавірус, грип і сезонна алергія трохи схожі між собою деякими симптомами. Але є ознаки, які можуть вказувати, що це саме алергія. Відмінною рисою грипу та COVID-19 є те, що ці інфекції практично завжди супроводжуються підвищенням температури тіла. Про це повідомив доктор Девід Гейєр виданню ABC News.

За словами експерта, в медицині, основною ознакою алергії є чхання, а також нежить і сльозотеча. У всіх трьох хвороби у пацієнта може спостерігатися кашель.

"Якщо у вас кашель при сезонній алергії, це буде більш сухий і більш слабкий кашель, тоді як при COVID-19 і грипі – це буде більш важкий кашель", – зазначив лікар.

Підвищення температури тіла і озноб дуже поширені симптоми при COVID-19 і грипі. Також хворіючі грипом часто скаржаться на болі в м'язах.

Ключовим симптомом при коронавірусі є повна втрата нюху і смаку. Якщо у вас є ця ознака, швидше за все ви хворі COVID-19.

Як раніше ми писали, вчені з Королівського коледжу в Лондоні заявили, що симптоми коронавірусу можуть відрізнятися у дорослих і дітей.

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