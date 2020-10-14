Ученые назвали новые симптомы коронавируса: появляются не у всех

Новые симптомы коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Есть симптомы коронавируса, которые появляются не всех пациентов

Основные симптомы коронавируса известны уже практически всем. Это высокая температура, сильный кашель, потеря вкуса и запаха. Однако есть симптомы, которые проявляются не у всех, но они также могут сигнализировать о том, что человек заразился COVID-19.

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне заявили, что симптомы коронавируса могут отличаться у взрослых и детей. Основными симптомами являются сильная усталость, боль в горле, потеря аппетита и жар. Однако, как пишет издание The Sun, есть и другие симптомы, которые появляются не всех.

Выпадение волос. Как утверждают некоторые пациенты, после перенесенного коронавируса у них начали сильно выпадать волосы. Врачи это связывают не только с самой болезнью, но и с тем, что человек переживает очень сильный стресс.

Замешательство. Бред и сильное замешательство также могут стать признаками коронавируса. Пациенты жаловались, что испытали такое состояние после заражения. Как показывают исследования, у 36% пациентов с COVID-19 в Китае присутствовали такие симптомы.

Конъюнктивит. Глаза человека – это еще одно место, через которое коронавирус может попасть в организм. Слезы могут только ускорить распространение инфекции и как показало исследование Медицинской школы Университета Джона Хопкинса, на этот симптом жаловались многие пациенты.

Расстройство желудка. Боли в животе при повышенной температуре и кашле стали также одним из самых известных признаков COVID-19 еще весной 2020 года. Как говорят специалисты, у человека часто возникают проблемы с пищеварением при коронавирусе.

Кожные высыпания. Высыпания непонятного происхождения поражает около 9% пациентов с коронавирусом. Чаще всего высыпания появляются на пальцах рук или ног. Сыпь чаще встречается у детей. У 21% пациентов сыпь была единственным признаком инфицирования, а болезнь была подтверждена с помощью теста.

Головная боль. Такая боль сопровождает пациентов с коронавирусом в 62% случаев. Обычно вместе с головной болью у больных наблюдались и другие симптомы. Как показывают исследования Имперского колледжа Лондона, головная боль являлась последствием стресса, эмоциональных расстройств, мигрени, повышения артериального давления или тревоги.

Потеря слуха. Этот симптом появляется у людей, которые уже перенесли коронавирус и находятся в стадии выздоровления. Также пациенты рассказывали о том, что у них шум в ушах или другие нарушения слуха.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский заявил, что не все люди склонны к заражению коронавирусом.

А также мы рассказывали о том, что заражение COVID-19 и гриппом одновременно может привести к смерти.