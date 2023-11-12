Легалізація медичного канабісу в Україні: чи дійсно марихуана є безпечною для здоров'я

Частина суспільства побоюється легалізації канабісу, адже вважає його сильним наркотичним засобом, який викликає залежність, хоча насправді він не належить до цієї категорії. А от дехто навпаки думає, що марихуана є безпечнішою за тютюн.

В Україні досі ведуться обговорення щодо доцільності легалізації канабісу у медичних цілях - зокрема, для полегшення стану пацієнтів після хімієтерапія чи ампутації кінцівок у військових.

Чи дійсно канабіс є безпечнішим за звичайні сигарети, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook .

Що показують дослідження

"Результати національного опитування у США демонструють, що, попри відсутність надійних наукових підтверджень, багато дорослих вважають, що щоденне вживання канабісу безпечніше, ніж тютюн, і ця тенденція демонструє послідовне зростання", - каже лікар.

При цьому він зазначає, що суворі законодавчі ініціативи та агресивні соціальні кампанії призвели до скорочення поширеності куріння сигарет, а от сферу канабісу в США не регулювали, хоч він теж може спричинювати негативні наслідки.

У дослідженні взяли участь 5035 переважно білих дорослих американців, середній вік - 53,4 роки. Вони заповнили три онлайн-опитування з 2017 по 2021 рік щодо безпечності тютюну та канабісу.

"У всіх трьох хвилях опитування респондентів просили оцінити безпечність куріння однієї цигарки з марихуаною на день у порівнянні з однією стандартною тютюновою цигаркою. Респонденти також висловлювали свої погляди на безпечність впливу пасивного куріння (як марихуани, так і тютюну) на певні групи населення, включаючи дітей, вагітних жінок і дорослих", - розповідає Швець.

У 2021 році більше опитаних відповіли, що канабіс є "дещо безпечнішим" або "набагато безпечнішим" за тютюн, а ніж це показували дані у 2017 році (44,3% проти 36,7%).

"Молодші та неодружені люди значно частіше сприймали куріння канабісу як безпечніше, ніж куріння тютюнових виробів", - каже дієтолог.

Чи дійсно канабіс такий "безневинний"

Експерти з Американської легеневої асоціації порівняли вплив канабісу та тютюну на здоров'я курців.

"Дим є шкідливим для здоров’я легень. Немає принципового значення походження цього диму, чи він буде від деревини, тютюну або марихуани. Токсини та канцерогени аналогічно утворюються при горінні будь-яких речовин і матеріалів", - каже Швець.

Дим, який утворюється при згорянні канабісу містить багато з тих токсинів, канцерогенів та інших агресивних речовин, як й тютюновий дим.

"Разом з тим, куріння марихуани відрізняється від куріння тютюну. Курці канабісу намагаються глибше вдихати дим та довше тримати його в легенях ніж курці тютюнових виробів. Це зумовлює більшу експозицію та потужніший вплив компонентів диму на структури бронхів з легенями", - зазначає лікар.

Пасивне вдихання диму канабісу пов’язане із потраплянням аналогічного переліку шкідливих речовин у дихальні шляхи. Кількість токсинів та канцерогенів є співставною із "активним" курінням.

"Не зважаючи на поки що відсутні наукові підтвердження, ймовірність шкідливих наслідків від впливу диму марихуани є високою, особливо для вразливих категорій, на кшталт дітей", - додає медик.

При цьому він зазначає, що науковці досі вивчають вплив тютюну, електронних цигарок, куріння марихуани на здоров'я. Але вже зараз можна заявити, що куріння є шкідливою звичкою, від якої страждають органи дихання разом зі здоров’ям всього організму.