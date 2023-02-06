Мед не такий корисний, як ми про нього думаємо. І ось - чому

Чи корисний насправді мед

"Не дай Бог сказати підписникам, що мед не корисний, як одразу шквал негативу в мій бік. Але спробуймо розібратись у цьому питанні - чи корисний він та чи можна ним замінити цукор", - говорить експерт.

За словами Попка, мед найбільше нахвалюють люди, які дотичні якимось чином до цього бджолиного продукту. А саме - працівники пасіки, які на цьому заробляють.

"Але мед не є панацеєю і не є корисним продуктом, і тим паче - заміною цукру. Більше того, він навіть небезпечний, якщо зловживати ним", - заявляє тренер.

При цьому експерт наголошує, що не варто плутати мед з продуктами бджільництва, так як їх вибір досить великий, наприклад: прополіс, маточне молочко, пилок і т.д. Деякі з цих продуктів є дієвими і лікувальними.

Чи можна медом замінити цукор

"Мед не є продуктом, який варто їсти щодня. Він містить багато цукру. Повірте, і без меду в більшості з вас добова норма цукру буде перевищувати вдвічі-втричі, ви просто це не відстежуєте", - наголошує тренер.

Основа меду - глюкоза і фруктоза. Але наш організм по-різному реагує на ці компоненти. Якщо глюкоза потребує інсуліну, щоб потрапити в печінку та м'язи, то фруктоза обходиться без цього.

Глюкозу можуть засвоювати різні клітин організму, а фруктозу може засвоювати лише печінка. Фруктоза в надмірній кількості шкідлива для цього органу, а саме - призводить до його ожиріння.

"Тому мед не є заміною цукру. І взагалі, забудьте про цукор. У вашому раціоні його з головою надходить з продуктів навіть, якщо ви не солодите чай і каву", - наголошує Попко.

Разом із цим тренер додає, що у меді дійсно є вітаміни та мінерали.

"Але мова йде про велику кількість найменувань і мізерні кількості їх вмісту, які і близько не задовольняють добової норми організму. Хіба будете їсти мед глечиками щодня", - пояснює Попко.