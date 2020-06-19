Умер известный украинский поэт и переводчик

Умер украинский поэт Василий Дробот (Фото: drobot-poet.blogspot.com)

Его авторству принадлежит более 12 сборников поэзии и переводов

В Киеве скончался известный украинский поэт, переводчик, член Национального Союза писателей Украины Василий Дробот. Ему было 82 года.

Василий Леонидович Дробот родился в 1092 году в Оренбургской области. Его отец был художником, которого перед войной выслали из Киева в Оренбург. В 1944 году семья вернулась в столицу. В 1972 году Василий Дробот окончил Киевский государственный университет (философский факультет), а в 1980 году – спецкурс Киевского политехнического института, а потом аспирантуру. Долгое время работал в Национальной Академии наук Украины на должности ученого секретаря.

С 1980 года серьезно увлекся переводами и литературой, начал писать стихи. Выпустил 12 авторских сборников стихотворений, в 5 сборниках был соавтором переводов. Публиковался регулярно в различных альманахах, журналах в Украине, а также за рубежом.

Перевел на русский язык знаменитые произведения украинских писателей, в том числе поемы Тараса Шевченко "Кавказ", "Тополя", "Причинна", "Гайдамаки", цикл "В казематі". Лауреат литературной премии имени Николая Ушакова. В 2012 году был награжден медалью за личные достижения в литературном творчестве, за внушительный взнос возрождения духовности и культуры украинского народа.

Как сообщили в пресс-службе Национального Союза писателей Украины, Василий Дробот скончался 18 июня после продолжительной болезни.

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Автор: Анна Шиканова