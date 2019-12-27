Мечтала стать матерью: новые детали скандала со смертью от анестезии под Днепром

В Днепропетровской области в Каменском после несложной гинекологической операции умерла женщина. Ей был 41 год и она мечтала стать матерью. Операция прошла успешно, но на следующий день в обед женщина почувствовала себя плохо, врачи не смогли ее спасти. Причиной смерти называют токсическое действие неизвестного вещества. Об этом сообщает ТСН.

"Диагноз - токсический шок от неизвестного вещества. Это полиорганная недостаточность. То есть сердце, печень, почки без лекарств перестают работать", - говорит главный врач областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко.

На этой трагической истории все не закончилось. Позже еще шестерых пациентов доставили в больницу , они также были после операции.

Одна из пострадавших, 57-летняя женщина несколько дней находилась в коме. Сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации после плановой операции.

Препараты для анестизии выпущены в Украине, они и прпали под подозрение.

"За семь лет присутствия лекарственного средства на рынке Украины претензий относительно качества лекарственного средства не было. Побочных явлений, которые были зафиксированы у пациентов в одной клинической больнице. Каменское - не зарегистрированы", - рассказали в больнице.

В больнице сейчас не проводят операции, а наркоз временно запретили до выяснения обстоятельств.

Под Днепром от анестезии пострадали люди (ТСН)