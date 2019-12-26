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Под Ровно от опасной инфекции умер младенец: детали трагедии

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 14:21
Под Ровно от опасной инфекции умер младенец: детали трагедии
Под Ровно умер ребенок (Коллаж РБК-Украина)

В многодетной семье умер от коклюша ребенок, где никто не был вакцинирован

В Ровенской области умер малыш от коклюша. Ребенку был всего месяц и у него был выраженный мучительный спазматический кашель, приступы апноэ (временная остановка дыхания). В больницу его доставили в тяжелейшем состоянии. Трагедия произошла в Острожском районе. Медики две недели боролись за жизнь малыша, но спасти его не удалось. Об этом сообщает Ривненский областной лабораторный центр в Facebook.

В семье матери ребенка уже есть пять детей, но ни один ребенок не был привит от коклюша по желанию женщины.

"Ребенок умер 24 декабря 2019 года. Диагноз: коклюш, лабораторно подтвержден, осложненный двусторонней негоспитальной пневмонией", - говорится в сообщении.

Напомним, что коклюш – это крайне заразное заболевание дыхательных путей. Оно легко распространяется от человека к человеку, обычно воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Кроме этого, много детей, заразившихся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасным это заболевание является для младенцев.

Предотвратить же его можно именно благодаря вакцинации. В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (всего четыре прививки).

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