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Мечтала с детства: на украинская поп-сцене рождается новая звезда

Четверг 06 августа 2020 17:31
Мечтала с детства: на украинская поп-сцене рождается новая звезда
Maria Voss записала первый трек (фото: пресс-служба артистки)
Автор: Дмитрий Войналович

Maria Voss представила дебютную композицию "Квітами". И она очаровывает

Украинская певица Maria Voss презентует свой дебютный сингл "Квітами". Об этой творческой профессии певица мечтала с самого детства, наблюдая за артистами из экрана телевизора.

Maria Voss всегда стремилась к сольной карьере певицы, но наши популярные в обществе стереотипы о том, что музыка несерьезное занятие, порождали неуверенность и много сомнений при выборе своего профессионального пути. Именно наши стереотипы заставили певицу овладевать в университете профессией HR-менеджера. Понимая, что вряд ли профессия HR-менеджера смысл всей жизни, Maria Voss параллельно занималась вокалом с педагогами, развивалась и готовила себя к сольной карьере.

Мечтала с детства: на украинская поп-сцене рождается новая звезда

Maria Voss сняла видео на первую песню (фото: пресс-служба артистки)

Песня "Квітами" - о таинственных чувствах, настоящих эмоциях, которые вдохновляют. Она о сокровенных отношениях, без демонстрации любви на показ и разглашений личных тайн, о которых должны знать только влюбленные.

"Создавать и выпускать свою первую песню - очень волнительный момент. И поскольку это моя дебютная песня, можно сказать, что я знакомлюсь с профессиональным процессом. Не все получалось так, как хотелось. Что-то менялось, что-то дорабатывалось для желаемого результата... Лично меня восхищают молодые исполнители, которые не боятся экспериментировать и создавать что-то уникальное, проявлять себя и нести в массы свое творчество. Почему бы не быть одной из них", - рассказывает Maria Voss.

Maria Voss представила дебютную композицию "Квітами"

Ранее мы писали, что украинская поп-звезда презентовала очень романтичный клип.

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