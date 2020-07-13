Прямо в сердце: украинская поп-звезда презентовала очень романтичный клип

Riya порадовала поклонников видео на песню "Листи" (фото: пресс-служба певицы)

Певица Riya порадовала поклонников новым видео на песню "Листи"

Украинская инди-поп певица Riya презентовала лирический сингл "Листи". Для артистки это вторая самостоятельная работа после прекращения сотрудничества с продюсером.

"Листи" - это песня об одиночестве. О страхе быть невзаимным, и в то же время о сильной и чистой любви. Об ощущении невероятной потребности в определенном человеке.

"Я написала её, когда чувствовала сильную тоску по человеку, не зная, нужна я ему и взаимны или мои чувства. И сегодня я решилась выпустить песню в свет. Сейчас эта песня настолько же актуальна для меня, как и тогда. Вероятно, мы постоянно ощущаем какую-то волну одиночества. Когда оказываемся наедине со своей любовью", - рассказывает Riya.

Вместе с новым синглом Валерия презентовала одноименный клип, в котором показана история переживаний певицы. Танцовщица и ее движения - внутреннее "я" героини, все то, что она скрывает глубоко в сердце. Хрупкие чувства и одиночество на фоне прекрасного, но часто жестокого города.

"В новом клипе я хотела передать искренние эмоции того, насколько сильно мы нуждаемся во взаимной любви, как больно бывает от осознания, что твои чувства, возможно, ничего не значат для другого человека", - комментирует звезда.

Riya выпустила клип на песню "Листи"

Добавим, что в свое время популярность Валерии принесли такие песни, как "Паралелі", "Чайка", "Не боюся", "#ЛовиКайф" и другие.

Riya свое время покорила меломанов "Щастям"

Напомним, в предыдущей своей видеоработе Riya впервые за три года показала своего мужа.