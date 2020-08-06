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Мріяла з дитинства: на українська поп-сцені народжується нова зірка

Четвер 06 серпня 2020 17:31
Мріяла з дитинства: на українська поп-сцені народжується нова зірка
Maria Voss записала перший трек (фото: прес-служба артистки)
Автор: Дмитрий Войналович

Maria Voss представила дебютну композицію "Квітами". І вона зачаровує

Українська співачка Maria Voss презентує свій дебютний сингл "Квітами". Про цю творчу професію співачка мріяла з самого дитинства, спостерігаючи за артистами з екрана телевізору.

Maria Voss завжди прагнула до сольної кар'єри співачки, але наші популярні в суспільстві стереотипи про те, що музика несерйозне заняття, породжували невпевненість і багато сумнівів при виборі свого професійного шляху. Саме наші стереотипи змусили співачку опановувати в університеті професію HR-менеджера. Розуміючи, що навряд чи професія HR-менеджера сенс всього життя, Maria Voss паралельно займалася вокалом з педагогами, розвивалася та готувала себе до сольної кар’єри.

Мріяла з дитинства: на українська поп-сцені народжується нова зірка

Maria Voss зняла відео на першу пісню (фото: прес-служба артистки)

Пісня "Квітами" - про таємничі почуття, справжні емоції, які надихають. Вона про сокровенні відносини, без демонстрації любові на показ і розголошення особистих таємниць, про які повинні знати тільки закохані.

"Створювати та випускати свою першу пісню, дуже хвилюючий момент. І оскільки, це моя дебютна пісня, можна сказати, що я ознайомлююсь з професійним процесом. Не все виходило так, як хотілося. Щось змінювалося, щось доопрацьовувалось до бажаного результату... Особисто мене захоплюють молоді виконавці, які не бояться експериментувати і створювати щось унікальне, проявляти себе і нести в маси свою творчість. Чому б не бути однією з них", - розповідає Марія Voss.

Maria Voss представила дебютну композицію "Квітами"

Раніше ми писали, що українська поп-зірка презентувала дуже романтичний кліп.

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