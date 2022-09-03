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В Кыргызстане пенсионер продает браслеты в цветах флага Украины, чтобы помочь ВСУ (видео)

Пенсионер продает браслеты в цветах флага Украины (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

В Кыргызстане пенсионер Ондуруш Токтанасиров из Бишкека на улице продает браслеты в цветах флага Украины. В частности, все полученные от продажи деньги, он жертвует на гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сюжете "Настоящее время".

Так, с тех пор, как в Кыргызстане запретили любые митинги в поддержку стран-участниц войны в Украине, мужчина пытается найти другие способы поддержать украинцев.

"На эти деньги мы отправляем натуральные экологически чистые овощи и орехи украинским солдатам. Мы получаем от них сообщения с благодарностями", - рассказал Ондуруш Токтонасыров.

В Кыргызстане пенсионер продает браслеты в цветах украинского флага (скрин с видео)

Также он добавил, что киргизы по-разному реагируют на его инициативу. В частности, большинство охотно поддерживает, но есть и те, кто не понимает и обижает.

Кроме того, после окончания войны Ондуруш Токтанасиров хочет приехать в Киев на празднование победы Украины.

В Кыргызстане пенсионер продает браслеты в цветах украинского флага (скрин с видео)

Ранее мы сообщали, кто и как в мире поддержал Украину сине-желтыми флагами.

Также мы писали, что в Испании россиянин напал с матами на украинок и обвинил в фашизме.

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Вооруженные силы Украины