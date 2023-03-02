У McDonald's зробили заяву про відкриття ресторанів в Одесі та Дніпрі

У McDonald's оголосили другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні. Навесні планується відновлення роботи ресторанів у південних та східних областях, зокрема – в Одесі та Дніпрі.

Коли планують відкрити ресторани – читайте у матеріалі нижче.

Коли відкриється McDonald's у Дніпрі та Одесі

"Зараз, коли війна триває вже рік, McDonald's особливо важливо продовжувати підтримувати місцеві громади та повертати українцям улюблені страви та звичний сервіс. Крім постійного моніторингу ситуації безпеки, наступний етап відновлення потребує відновлення ланцюжків постачання, зокрема логістичних, тому займає більше часу", - пояснюють у компанії.

Наразі розглядається можливість відкриття ресторанів в Одесі та Дніпрі, а також у кількох інших містах.

Як зазначають у McDonald's, ресторани в Одесі можуть відкритися вже наприкінці березня, а у Дніпрі – наприкінці квітня.

"Плани компанії можуть коригуватися відповідно до поточної ситуації безпеки у містах та регіонах. Безпека відвідувачів та працівників є безумовним пріоритетом McDonald`s, тому ресторани працюватимуть відповідно до розширених протоколів.

Попри складнощі, викликані війною, з вересня минулого року McDonald's відновив роботу понад 60% ресторанів у центрі та заході країни. Відновлюючи роботу кожного нового ресторану, компанія відповідає на численні запити клієнтів, які очікують відкриття McDonald's, а також прагне підтримати співробітників, надаючи можливості працювати, та робить свій внесок у розвиток громад та місцеву економіку”, - наголосили в компанії.

Дати відкриття нових ресторанів публікуватимуться у соціальних мережах - на офіційних сторінках компаній.

Також можна дізнатись графік роботи ресторану на сайті McDonald's - за цим посиланням. Або у додатку на мобільному телефоні.