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В McDonald's сделали заявление об открытии ресторанов в Одессе и Днепре

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Четверг 02 марта 2023 13:54
В McDonald's сделали заявление об открытии ресторанов в Одессе и Днепре Когда откроется МакДональдс в Одессе и Днепре (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В McDonald's объявили вторую фазу восстановления работы ресторанов в Украине. Весной планируется возобновление работы ресторанов в южных и восточных областях, в частности - в Одессе и Днепре.

Когда планируют открыть рестораны - читайте в материале ниже.

Когда откроется McDonald's в Днепре и Одессе

"Сейчас, когда война длится уже год, McDonald's особенно важно продолжать поддерживать местные общины и возвращать украинцам любимые блюда и привычный сервис. Кроме постоянного мониторинга ситуации безопасности, следующий этап восстановления требует восстановления цепочек поставок, в частности логистических, поэтому занимает больше времени", - объясняют в компании.

Сейчас рассматривается возможность открытия ресторанов в Одессе и в Днепре, а также в нескольких других городах.

Как отмечают в McDonald's, рестораны в Одессе могут открыться уже в конце марта, а в Днепре - в конце апреля.

"Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией безопасности в городах и регионах. Безопасность посетителей и работников является безусловным приоритетом McDonald`s, поэтому рестораны будут работать в соответствии с расширенными протоколами.

Несмотря на сложности, вызванные войной, с сентября прошлого года McDonald's возобновил работу более 60% ресторанов в центре и западе страны. Возобновляя работу каждого нового ресторана, компания отвечает на многочисленные запросы клиентов, ожидающих открытия McDonald's, а также стремится поддержать сотрудников, предоставляя возможности работать, и вносит свой вклад в развитие общин и местную экономику", - подчеркнули в компании.

Даты открытия новых ресторанов будут публиковаться в социальных сетях - на официальных страницах компаний.

Также можно узнать график работы ресторана на сайте McDonald's - по этой ссылке. Или в приложении на мобильном телефоне.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Одессе готовятся открыть McDonald's.

А также мы рассказывали о том, что украинцы объяснили, почему так сильно ждали возвращения МакДональдс.

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