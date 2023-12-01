McDonald's "модернізує" рецепт легендарного бургера. Чи зміниться щось для українців

Передумови

Мережа ресторанів McDonald's вирішила вдосконалити свої фірмові страви на тлі конкурентної боротьби за лідерство на ринку гамбургерів.

Оскільки останнім часом справи у компанії ідуть не найкращим чином, її керівництво вирішило вдатися до найбільшого оновлення основного меню за останні десятиліття.

На думку старшого директора McDonald's із глобальної стратегії меню Кріса Янга, бургери можна готувати швидко, оперативно й безпечно, але це "не обов'язково буде смачно".

"Саме тому ми прагнемо включити якість у те, що ми робимо", - додав він.

Компанія продовжує розвиватись (фото: mcdonalds.com)

Рішення

На тлі ситуації на ринку, в McDonald's вирішили модернізувати деякі з промислових технологій, що впродовж тривалого часу дозволяли виробляти дешеві, але одноманітні бургери.

Оскільки продажі високоякісних мереж бургерів швидкого обслуговування активно зростають, компанія може також піти на відновлення "практик, від яких давно відмовилась у гонитві за швидкістю".

Очікується, що компанія запровадить понад 50 різних змін у рецептах свої бургерів.

Запроваджені зміни

Наймасштабніші зміни впроваджуються зараз на найбільшому ринку мережі - у США (після "тестування" в Австралії).

Так, легендарний бургер Біг Мак отримав нову рецептуру:

дві цільнояловичі котлети готують меншими партіями для більш рівномірного прожарювання

салат, сир та мариновані огірки стають більш "переосмисленими" - свіжими та м'якими

до бургера додають спеціальний соус

звична для всіх булочка перетворюється на змащену маслом бріош (французьку солодку булку з тіста) з додаванням кунжуту

До початку 2024 року компанія планує запровадити такі зміни у всіх закладах на території штатів.

Водночас на українському офіційному веб-сайті McDonald's поціновувачів уже закликають скуштувати улюблені бургери, що стали "ще соковитішими, адже тепер готуються за оновленою рецептурою".

Ймовірно, зміни "докотилися" й до нас (скріншот: mcdonalds.com)