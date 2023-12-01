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McDonald's "модернизирует" рецепт легендарного бургера. Изменится ли что-нибудь для украинцев

У каждого есть свое любимое блюдо из McDonald's (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Популярная среди юных и взрослых украинцев сеть фастфуда McDonald's решила изменить рецепт легендарного бургера Биг Мак.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Wall Street Journal рассказывает, что украинцам следует знать об изменениях в сети заведений быстрого питания и рецептах любимых блюд.

Предпосылки

Сеть ресторанов McDonald's решила усовершенствовать свои фирменные блюда на фоне конкурентной борьбы за лидерство на рынке гамбургеров.

Поскольку в последнее время дела у компании обстоят не лучшим образом, ее руководство решило прибегнуть к наибольшему обновлению основного меню за последние десятилетия.

По мнению старшего директора McDonald's по глобальной стратегии меню Криса Янга, бургеры можно готовить быстро, оперативно и безопасно, но это "не обязательно вкусно".

"Именно поэтому мы стремимся включить качество в то, что мы делаем", - добавил он.

Компания продолжает развиваться (фото: mcdonalds.com)

Решение

На фоне ситуации на рынке, в McDonald's решили модернизировать некоторые из промышленных технологий, которые долгое время позволяли производить дешевые, но однообразные бургеры.

Поскольку продажи высококачественных сетей бургеров быстрого обслуживания активно растут, компания может также пойти на возобновление "практик, от которых давно отказалась в погоне за скоростью".

Ожидается, что компания введет более 50 различных изменений в рецептах своих бургеров.

Введенные изменения

Самые масштабные изменения внедряются сейчас на крупнейшем рынке сети - в США (после "тестирования" в Австралии).

Так, легендарный бургер Биг Мак получил новую рецептуру:

  • две цельноговяжьи котлеты готовят меньшими партиями для более равномерного прожаривания
  • салат, сыр и маринованные огурцы становятся более "переосмысленными" - свежими и мягкими
  • в бургер добавляют специальный соус
  • привычная для всех булочка превращается в смазанную маслом бриошь (французскую сладкую булку из теста) с добавлением кунжута

До начала 2024 года McDonald's планирует ввести такие изменения во всех заведениях на территории штатов.

В то же время на украинском официальном веб-сайте McDonald's ценителей уже призывают попробовать любимые бургеры, которые стали "еще сочнее, ведь теперь готовятся по обновленной рецептуре".

Вероятно, изменения "докатились" и до нас (скриншот: mcdonalds.com)

Напомним, ранее сотрудница McDonald's шокировала, как в фастфуде готовят завтраки.

Кроме того, шеф-повар McDonald's поделился секретными ингредиентами соуса Биг Мака.

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