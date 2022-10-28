McDonald's відновив роботу нових ресторанів. І не тільки у Києві та Львові

Де McDonald's працює у Києві

В п'ятницю McDonald's запрацював у ТРЦ Respublika Park.

Нещодавно поновили роботу заклади біля станції метро "Арсенальна" і поруч з ТРЦ Blockbuster.

Адреси усіх працюючих ресторанів McDonald's у столиці:

Кільцева дорога, 1

просп. Палладіна, 7 А

Боричів узвіз, 10А

вул. Є.Сверстюка, 1

вул. Драйзера, 4

просп. Гагаріна, 2а

Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)

вул. Софіївська, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Гришка, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)

вул. Оноре де Бальзака, 2а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

вул. Б. Хмельницького, 40/25

вул. Вишгородська, 33а

просп. Миколи Бажана, 8

Кільцева дорога, 14В

вул. Курбаса, 19а

вул. Гната Хоткевича, 1в

Оболонський проспект, 1б

вул. Гната Юри, 13

вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)

вул. Лаврухіна, 4

просп. Оболонський, 26а

вул. Івана Миколайчука, 16

пл. Героїв Бресту, 1.

просп. Перемоги, 138

пр-т Правди, 47

пр-т Степана Бандери 36 Б

вул. Івана Мазепи, 1

просп. Перемоги, 65

вул. Архітектора Вербицького, 1

McDonald's поновив роботу низки ресторанів у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Де McDonald's працює у Львові

просп. Шевченка, 7

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30 А (не працює на доставку)

Також McDonald's працює у:

с. Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2)

с. Гора (вул. Бориспільська, 6) (не працює на доставку)

Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30)

Борисполі (вул. Київський шлях, 67)

Житомирі (вул. Київська, 77)

Таким чином, по Україні працюють (станом на 28 жовтня) 43 ресторани McDonald's, з них 37 - у Києві та Київській області.

У закладах відвідувачі можуть відвідати ресторан та скуштувати страви в залі або замовити іншими доступними способами - через експрес-вікна, на МакДрайві або через доставку McDelivery, яку здійснює компанія Glovo (де ця послуга є).

Правила роботи McDonald's

На сьогодні ресторани функціонують з певними обмеженнями. І ось з якими саме:

"маки" працюють з 9:00 до 21:00

ресторани закриваються під час повітряної тривоги

ресторан відкривається лише за годину після скасування тривоги

якщо тривогу скасовано менш ніж за годину до кінця робочого дня, ресторан відкриється лише наступного дня

також не працюватимуть ресторани при відключенні електроенергії (і годину після цього).

McDonald's в Україні працює (фото: facebook.com/McDonaldsUA)