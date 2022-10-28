McDonald's відновив роботу нових ресторанів. І не тільки у Києві та Львові

McDonald's поновлює роботу ресторанів. При чому, заклади відкриваються не лише у Києві та Львові, а й у інших містах України. Так, днями "мак" відкрив свої двері у Тернополі, а тепер бургерами можна поласувати й у Житомирі - у торговому центрі Глобал UA.
Всі актуальні адреси ресторанів McDonald's, які працюють станом на 28 жовтня, - у нашому матеріалі нижче.
В п'ятницю McDonald's запрацював у ТРЦ Respublika Park.
Нещодавно поновили роботу заклади біля станції метро "Арсенальна" і поруч з ТРЦ Blockbuster.
Адреси усіх працюючих ресторанів McDonald's у столиці:
McDonald's поновив роботу низки ресторанів у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Також McDonald's працює у:
Таким чином, по Україні працюють (станом на 28 жовтня) 43 ресторани McDonald's, з них 37 - у Києві та Київській області.
У закладах відвідувачі можуть відвідати ресторан та скуштувати страви в залі або замовити іншими доступними способами - через експрес-вікна, на МакДрайві або через доставку McDelivery, яку здійснює компанія Glovo (де ця послуга є).
На сьогодні ресторани функціонують з певними обмеженнями. І ось з якими саме:
McDonald's в Україні працює (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Раніше у McDonald's розповіли, чому так довго поновлювали роботу ресторанів в Україні.