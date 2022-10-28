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McDonald's возобновил работу новых ресторанов. И не только в Киеве и Львове

McDonald's возобновил ряд ресторанов по Украине (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Дмитрий Войналович

McDonald's возобновляет работу ресторанов. Причем заведения открываются не только в Киеве и Львове, но и в других городах Украины. Так, на днях "мак" открыл свои двери в Тернополе, а теперь бургерами можно полакомиться и в Житомире - в торговом центре Глобал UA.

Все актуальные адреса ресторанов McDonald's, работающих по состоянию на 28 октября, - в нашем материале ниже.

Где McDonald's работает в Киеве

В пятницу McDonald's заработал в ТРЦ Respublika Park.

Недавно возобновили работу заведения возле станции метро "Арсенальная" и рядом с ТРЦ Blockbuster.

Адреса всех работающих ресторанов McDonald's в столице:

  • Кольцевая дорога, 1
  • просп. Палладина, 7 А
  • Боричев спуск, 10А
  • ул. Е. Сверстюка, 1
  • ул. Драйзера, 4
  • просп. Гагарина, 2а
  • Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)
  • ул. Софиевская, 1/2
  • просп. Бажана, 3б
  • просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ул. Гришко, 7
  • просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)
  • ул. Оноре де Бальзака, 2а
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • ул. Б. Хмельницкого, 40/25
  • ул. Вышгородская, 33а
  • просп. Николая Бажана, 8
  • Кольцевая дорога, 14В
  • ул. Курбаса, 19а
  • ул. Игната Хоткевича, 1в
  • Оболонский проспект, 1б
  • ул. Гната Юры, 13
  • ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)
  • ул. Лаврухина, 4
  • просп. Оболонский, 26а
  • ул. Ивана Миколайчука, 16
  • пл. Героев Бреста, 1.
  • просп. Победы, 138
  • просп. Правды, 47
  • просп. Степана Бандеры 36 Б
  • ул. Ивана Мазепы, 1
  • просп. Победы, 65
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1

McDonald's возобновил работу ряда ресторанов в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Где McDonald's работает во Львове

  • просп. Шевченко, 7
  • просп. Черновола, 12
  • просп. Свободы, 35
  • Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30 А (не работает на доставку)

Также McDonald's работает в:

  • с. Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2)
  • с. Гора (ул. Бориспольская, 6) (не работает на доставку)
  • Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30)
  • Борисполе (ул. Киевский шлях, 67)
  • Житомире (ул. Киевская, 77)

Таким образом, по Украине работают (по состоянию на 28 октября) 43 ресторана McDonald's, из них 37 - в Киеве и Киевской области.

В заведениях посетители могут посетить ресторан и отведать блюда в зале или заказать другими доступными способами - через экспресс-окна, на МакДрайве или через доставку McDelivery, осуществляемую компанией Glovo (где эта услуга есть).

Правила работы McDonald's

На сегодняшний день рестораны функционируют с определенными ограничениями. И вот с какими именно:

  • "маки" работают с 9:00 до 21:00
  • рестораны закрываются во время воздушной тревоги
  • ресторан открывается всего через час после отмены тревоги
  • если тревога отменена менее чем за час до конца рабочего дня, ресторан откроется только на следующий день
  • также не будут работать рестораны при отключении электроэнергии (и час после этого).

McDonald's в Украине работает (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Ранее в McDonald's рассказали, почему так долго возобновляли работу ресторанов в Украине.

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