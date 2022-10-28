McDonald's возобновил работу новых ресторанов. И не только в Киеве и Львове

McDonald's возобновляет работу ресторанов. Причем заведения открываются не только в Киеве и Львове, но и в других городах Украины. Так, на днях "мак" открыл свои двери в Тернополе, а теперь бургерами можно полакомиться и в Житомире - в торговом центре Глобал UA.
Все актуальные адреса ресторанов McDonald's, работающих по состоянию на 28 октября, - в нашем материале ниже.
В пятницу McDonald's заработал в ТРЦ Respublika Park.
Недавно возобновили работу заведения возле станции метро "Арсенальная" и рядом с ТРЦ Blockbuster.
Адреса всех работающих ресторанов McDonald's в столице:
McDonald's возобновил работу ряда ресторанов в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Также McDonald's работает в:
Таким образом, по Украине работают (по состоянию на 28 октября) 43 ресторана McDonald's, из них 37 - в Киеве и Киевской области.
В заведениях посетители могут посетить ресторан и отведать блюда в зале или заказать другими доступными способами - через экспресс-окна, на МакДрайве или через доставку McDelivery, осуществляемую компанией Glovo (где эта услуга есть).
На сегодняшний день рестораны функционируют с определенными ограничениями. И вот с какими именно:
McDonald's в Украине работает (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Ранее в McDonald's рассказали, почему так долго возобновляли работу ресторанов в Украине.